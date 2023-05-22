Muharrem İnce hastaneden fotoğraf paylaştı: Tümü gerçek dışıdır

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, hastaneden biir fotoğraf paylaşarak hakkındaki iddialara yanıt verdi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Hasta yatağındaki bir fotoğrafını paylaşan Muharrem İnce, hakkında çıkan iddialara yanıt verdi. İşte haberin detayları...

"TÜMÜ GERÇEK DIŞIDIR"

"Bugünü hastanede siyasetin dışındaki bir gündemle geçirdim." diyen İnce, şu ifadeleri kullandı:

"Hakkımda bazı söylentiler çıkarıldığını duyuyorum. Tümü gerçek dışıdır. Arayıp geçmiş olsun dileklerini ileten bütün dostlarıma teşekkür ederim."

KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK VERECEĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Gazeteci Şaban Sevinç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin, Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verilmesi için salı ya da çarşamba günü çağrı yapıp destek açıklayacağını iddia etmişti.