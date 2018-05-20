Muharrem İnce için kaç lira bağış toplandı ?

24 Haziran seçimleri için Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce için ne kadar bağış toplandığını CHP Genel Saymanı Haluk Koç, Habertürk yazarı Fatih Altaylı'ya açıkladı. Altaylı'nın köşesindeki rakama göre Muharrem İnce'ye şimdiye kadar 3 milyon liranın üzerinde bağış yapılmış. Bir kişi en az bir lira en fazla 13 bin lira bağış yapabiliyor.

EKİBİ MUHASABESİNİ YAPIYOR

Haluk Koç "Buna mukabil örgütlerde çalışan arkadaşlarımız, bireysel olarak bağış yapıyor ve bağış topluyorlar. Muharrem Bey'in bununla ilgili bir ekibi var. Bu bağışların muhasebesini tutuyor ve harcamalar buradan yapılıyor. Şunu da söyleyeyim. Mali bir sıkıntı yok kampanya için.

3 MİLYON LİRA TOPLANDI

Bağışlar çok yeni başladı. Bildiğim kadarıyla şu ana kadar 3 milyon TL'lik bir bağış yapıldı, ama bunun katlanarak artacağından şüphemiz yok. Muharrem Bey ve ekibi, şeffaf ve yasalara en uygun biçimde yürütüyor bu işi. Seçim bildirgesinin açıklanmasıyla beraber bağışların çok artacağından kuşkumuz yok." dedi.