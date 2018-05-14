Muharrem İnce iddialı: ''İlk turda seçimi alabilirim''

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçimlerin ilk turunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok yakın oy oranının ortaya çıkacağını söyledi. Birkaç gün içinde yeni anket sonuçlarını açıklayacağını belirten İnce, “Erdoğan ile kafa kafaya gideceğiz. Şu anda oy oranımız kesinlikle yüzde 30’un üzerinde’’ dedi.

Muharrem İnce, Ankara’dan Konya’ya giderken kendisini takip eden gazetecilerle sohbet etti.

İnce’nin değerlendirmeleri şöyle:

KAFA KAFAYA

İlk turda Erdoğan ile çok yakın oranlarda oy alacağımızı düşünüyorum. Birimiz yüzde 38 birimiz 40 gibi. Çok yakın olacaktır, kafa kafaya gideceğiz. Şu anda oy oranımız kesinlikle yüzde 30'un üzerinde…Bu Pazar seçim olsa yüzde 29. 9'a iddiaya girerim.

YSK'YA UYARI

Uyarıyorum, YSK üyelerinden istediğim, yasaların öngördüğü işleri yapsınlar. Böyle son dakika filan karar değiştirilmez. Kimsenin kölesi olmasınlar. Adil bir seçim istiyorum. Yalova'da oyumu kullanır kullanmaz Ankara'ya geleceğim. Bütün avukatlarla cüppeleriyle YSK'nin önüne giderim. Türkiye'nin her yerinde o YSK üyelerinin fotoğraflarını asarım, sokağa çıkamazlar. İşini düzgün yapsınlar, torpil istemiyorum.

KÜRT OYLARI

Ben seçimi birinci turda alabilirim. İlk çıktığımızda 2. tur hesabı yapıyorduk ama şimdi bıraktım bu hesabı. Birinci turda alabilir miyim onun üzerine çalışıyorum. Kürt kardeşlerimizin de beni anladığını düşünüyorum. Hakkari'de gördüm. Hakkari'de gezerken bir tek kişi elini çekmedi benden. Herkes selam verdi. Bizim anket sonuçlarımız bir iki gün içerisinde elimize ulaşacak.

AK PARTİ'DEN ELEŞTİRİLER

Ben huzur diyorum o hödük diyor. Ben barış diyorum o tezek diyor. Bakalım daha nereye kadar böyle gidecek. Onu göreceğiz. Ben, o işten de anlarım. Türkiye'de 81 milyon o işten anladığımı bilir. Ben huzur demeye, barış demeye, gelecek demeye devam edeceğim. Nanoteknoloji demeye, robotlar demeye, quantum demeye, endüstri 4.0 demeye devam edeceğim. Onlar hödük, tezek, pislik desin. Bakalım ilerde eleştirilerin dozu daha da artarsa Muharrem İnce ilave tedbirler alır.

1 TL'LİK KAMPANYA

Bir kampanya başlatacağız. Gençlere sesleneceğim. Harçlığından ‘1 TL Muharrem abine verin' diyeceğiz gençlere. Borç olarak tabi ki. Çağrımı yapıyorum gençlere. Bugün yine cep telefonuna 150-200 mesaj gelmiş. İnsanların ilgisi çok fazla. Bir mesaj vardı, 28 Şubat'ta zorla başı açtırılan bir seçmen beni dürüst bulduğunu ve bana oy vereceğini söylüyor

YURTDIŞINDA MİTİNG

Yurtdışında Erdoğan'a izin verilmez de bana miting izni verilirse asla miting yapmam. Her adaya yurt dışında izin verilmesi lazım. Orada da eşit koşullar gerekiyor.Zor olacak ama iftar sonralarında da miting yapacağız. Onlar için özel olarak dizayn edilmiş ona ayarlanmış seçim. Şaşalı iftar sofraları üzerine kurgulayacaklar. Biz ise mütevazi kampanyamıza devam edeceğiz.