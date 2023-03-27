Muharrem İnce ile Sinan Oğan için ''Cem Uzan'' benzetmesi

MAK Araştırma’nın kurucusu Mehmet Ali Kulat, cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve ata ittifakı adayı Sinan Oğan’ı Cem Uzan'a benzetti.

MAK Araştırma’nın kurucusu Mehmet Ali Kulat, Halk TV yayınında, Memleket Partisi genel başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve ata ittifakı adayı Sinan Oğan’ı daha önce AK Parti’nin iktidar olmasında ‘dolaylı katkısı bulunduğu’ söylenen Genç Parti’nin kurucusu Cem Uzan’a benzetti.

Kulat, bu iki adayın 5 puan oy alması halinde seçimlerin ikinci tura kalacağını, bu olursa Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın millet ittifakı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ‘daha şanslı’ olacağını söyledi.

Halk TV yayınında konuşan Kulat, şunları dedi:

*İnce ve Oğan büyük oranda millet ittifakından oy alabilecek iki isim olarak duruyor. Biri İYİ Parti diğeri CHP’nin memnun olmayan seçmeninin oylarına talip. Eğer bu iki isim yüzde 5 veya onun üzerinde bir oy alırsa seçimin ikinci tura kalma ihtimali olur.

*İkinci tura kalan seçimde -kendi deneyimlerimle söyleyeyim- Erdoğan’ın şansı Kılıçdaroğlu’nun şansından yüksek olur.

CEM UZAN'A BENZETTİ

AK Parti’lilerin ‘Erdoğan’ın ilk turda yüzde 53 civarında oy alacağına’ dair iddialarına da değinen Kulat, şunları söyledi:

*Öyle bir durum olsa ikinci turu hiç konuşmamış oluruz. Öyle olmadığını kendileri de biliyor. Seçim Erdoğan cephesinden ilk turda bitecek gibi durmuyor. Erdoğan (yüzde) 50+1’i göremiyor. Göremeyince de seçimi ikinci tura bırakmayı amaçlıyor.

*Her seçimde bir kazanan, bir kaybeden bir de kaybettiren var. 3 Kasım 2002 seçimlerini hatırlayın. Cem Uzan’ın başında bulunduğu Genç Parti yüzde 7 civarında oy aldı. Bu oran Cem Uzan’ı mutlu eden bir oy oranı herhalde değildi.

*Ama sonuçta o yüzde 7, Doğru Yol Partisi’ni baraj altı bıraktı DSP gitti, MHP gibi partiler baraj altı kaldı. Sonuç AK Parti’nin doğmasına neden oldu. AK Parti, o gün yakaladığı fırsatla 20 yıldır ülkeyi yönetiyor.

*Bazen kendisine faydası olmayan bir sonuç bir başkası için çok farklı yarınların doğmasına neden olabilir.

*O yüzden (yüzde) 5 ve üzeri alma durumu olan Sinan Oğan ve Muharrem İnce’nin performansı seçimi ikinci tura bırakır. Ve ikinci tura kalan böyle bir seçim doğal olarak sandık güvenliği gibi bir sürü başka etmenlerin de etkisiyle seçimin Erdoğan tarafından kazanılmasına neden olur.