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  4. 24 Ocak 2018 11:16

Muharrem İnce: Kendime man kafa dedirtmezdim

CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıklayan Muharrem İnce, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.

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Cumhuriyet Halk Partisi'nde 36. Kurultay hareketliliği devam ederken, Ümit Kocasakal'ın ardından Yalova Milletvekili Muharrem İnce de Genel Başkanlığa aday oldu.

Kanal D Haber'e konuşan İnce,"Kendime mankafa dedirtmezdim" dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlık için zorla imza topladığını söyleyen İnce,"İnsanlardan zorla imza alıyorlar, delegelere baskı yapıyorlar" dedi.

"Kazananın değişmesi için kaybeden değişmeli"

2019 seçimlerinin önemli olduğunun altını çizen İnce, "2019'u kaybettiğimizde hemen hemen her şeyimizi kaybetmiş olacağız. Kaybeden değişmezse kazanan da değişmez. Kazananı değiştirmek istiyorsanız önce kaybedeni değiştirmelisiniz" şeklinde konuştu.

muharrem ince , chp
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