Muharrem İnce mal varlığını açıkladı; işte kalem kalem İnce'nin mal varlığı

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Hakkari mitinginde konuştu.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı İnce ''Sayın Erdoğan ile akşam memleketin sorunlarını konuştuk. Bana dedi ki kinayeli şekilde 'Yarın Hakkari'ye gittiğinde orada Türk bayrağı olacak mı?' Ben de tabii ki olacak dedim. Bayrak tektir'' ifadesini kullandı.

İnce konuşmasına bir süre ezan arası verdi. Mal varlığına ilişkin belgeleri de dağıtan Muharrem İnce ''Size söz veriyorum siz zenginleşmeden ben zenginleşmeyeceğim'' diye konuştu.

İnce'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

''Türkiye'nin barışa kardeşliğe demokrasiye özgürlüğe ihtiyacı var. Bunu gerçekleştireceğiz. Sayın Temel Karamollaoğlu'na gittim dedim ki Sayın adayımız başarılar diliyorum oradan Sayın Akşener'e gittim rakiplerime başarılar diliyorum dedim. Dün hapishanede Sayın Demirtaş'a gittim dedim ki Selahattin başkan sana da başarılar diliyorum. Akşam Sayın Erdoğan'a gittim emeklilik günleri gelmiş birini yuhalamayın güzel gönderin. Sayın Erdoğan'a da başarılar diledim. Bütün rakiplerim hepsi Sayın Perinçek'i henüz ziyaret edemedim onu da ziyaret edeceğim. 81 milyonla barışmak istiyorum.

TÜRK BAYRAĞI AÇIKLAMASI

Taziyeleri çok önemsiyorsunuz siz. Bir şeyi daha fark ettim yolda gelirken ben el salladığımda karşılık vermeyen hiç kimse olmadı. Sayın Erdoğan ile akşam memleketin sorunlarını konuştuk. Bana sorduğu bir soruyu açıklamam lazım. Bana dedi ki kinayeli şekilde 'Yarın Hakkari'ye gittiğinde orada Türk bayrağı olacak mı?' Ben de tabii ki olacak dedim. Olayları doğru tespit edelim. Tek olan şeyler bir grubun olamaz hepimizin olur. Bayrak tektir.





''KÜRT SORUNU BİR SİYASAL EKONOMİK KÜLTÜREL SORUNDUR''

Sorunumuz Kürt sorunu. Açık yüreklilikle diyeceğiz. Kürt sorunu nedir? Bir siyasal ekonomik kültürel sorundur. Asıl Kürt sorunu bir ahlak sorunudur. Politikacı Diyarbakır'a gelir burada güzel laflar eder. Sonra geçer başka yere bunları unutur bambaşka adam olmuş. Burada yapacağım konuşmayı Rize'de yapamazsam bu siyaseti yapmam ben. Ne Edirnelilere ne size yalan söyleyeceğim. Bazen siz kızacaksınız bana bazen Edirneliler kızacak bazen Diyarbakırlılar kızacak. Biz doğruyu bulacağız.

3B AÇIKLAMASI

Son 6 ayda Hakkari'ye ikinci gelişim bu. Şurada bir lokantada bir yemek yedik çok da güzeldi karnım da çok açtı. Bu sorunları Bursa'nın B'si 3B ile çözeceğiz. 1 barışacağız 2 büyüyeceğiz 3 bölüşeceğiz.

''MANİFESTOYU O AÇIKLAYAMAZ''

Geçtiğimiz günlerde Erdoğan bir manifesto açıkladı. Manifesto gelecek bildirisidir. Ben diyor gelecekte şunları yapacağım. 16 yıldır iktidarda olan birisi ben gelecekte şunu yacağım diyemez. Manifestoyu o açıklayamaz ben açıklarım iflas belgesidir onunkisi.

''BAŞÖRTÜSÜNÜ İSTER EVDE İSTER SOKAKTA İSTER DEVLETTE TAK''

Muharrem İnce sizin başörtünüzü çıkarır diyorlar. Bu yalan. İster evinde ister sokakta ister devlette tak bunun geri dönüşü yoktur. Bunları bir korku sardı. İnce hastalık korkusu. Buradan çıkışı yok bunu çok net görüyor bunlar da. Şimdi hep birlikte onun emeklilik dönemini hazırlayacağız.

MAL BEYANINA İLİŞKİN BELGELERİ DAĞITTI

Bir ilk yapacağız geçen gün bana gariban cumhurbaşkanı adayı dedi. Ben Sayın Erdoğan'dan 5 ay fazla milletvekilliği yaptım. Başbakan ile milletvekilinin maaşı üç aşağı beş yukarı aynı. Bir tane çocuğum var eşim öğretmen evim kira değil. Ben Türkiye'nin en ucundan Muharrem İnce'nin mal beyanını paylaşıyorum. Bunu YSK'ya verdik olmaz öyle gizli. YSK'daki hakim bilecek de Hakkari'deki esnaf kardeşim niye bilmesin? 5 yıl sonra bir daha dağıtacağım. 5 yılda neyim artmış neyim azalmış? Size söz veriyorum siz zenginleşmeden ben zenginleşmeyeceğim.

''ŞOFÖRÜ DEĞİŞTİRECEK MİYİZ?''

Bana bir avuç pirinç verin bir kazan pilav yapayım size. Bu ülkenin Avrupa ile kıyasladığımızda en genç nüfus bizde madenler ovalar akarsular var. Aklına gelen her şey var. Ama kötü yönetildiği soyulduğu için ne yazık ki insanlarımız fakir. Bu bir otobüs bu otobüsün içinde yolcular var bir de şoför var. Otobüs yolcuların istediği yere mi gitmeli şoförün istediği yere mi? Yolcunun istediği yere. Erdoğan yolcuların istediğini yapmıyor. Yapmamız gereken iş şoförü değiştirmektir. Şoförü değiştirecek miyiz?''