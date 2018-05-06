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  4. 06 Mayıs 2018 14:16

Muharrem İnce rakiplerinden randevu isteyecek

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, diğer cumhurbaşkanı adaylardan randevu talep edeceğini açıkladı.

Muharrem İnce rakiplerinden randevu isteyecek
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CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Yalova Milletvekili Muharrem İnce, başkanlık yarışına ilk olarak Yalova'dan seçim startı vermişti.

ADAYLARDAN RANDEVU İSTEYECEK

Muharrem ince sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı adaylarına başarılar dilemek için yarın Sayın Meral Akşener, Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Temel Karamollaoğlu’dan randevu talep edeceğim, Sayın Selahattin Demirtaş’ı da cezaevinde ziyarete gideceğim."

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İnce dün yaptığı açıklamada, "HDP'liler de İyi Partililer de Saadet Partililer de bu memleketin evladı, Akşener'le uğraşma, Perinçek'le uğraşma, Demirtaş'ı hapse atma, böyle olmaz. Demokrasi empati yapmaktır" diye konuşmuştu.

muharrem ince , selahattin demirtaş
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