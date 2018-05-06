Muharrem İnce rakiplerinden randevu isteyecek

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Yalova Milletvekili Muharrem İnce, başkanlık yarışına ilk olarak Yalova'dan seçim startı vermişti.

ADAYLARDAN RANDEVU İSTEYECEK

Muharrem ince sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı adaylarına başarılar dilemek için yarın Sayın Meral Akşener, Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Temel Karamollaoğlu’dan randevu talep edeceğim, Sayın Selahattin Demirtaş’ı da cezaevinde ziyarete gideceğim."

DEMİRTAŞ İÇİN SERBEST BIRAKIN ÇAĞRISI

İnce dün yaptığı açıklamada, "HDP'liler de İyi Partililer de Saadet Partililer de bu memleketin evladı, Akşener'le uğraşma, Perinçek'le uğraşma, Demirtaş'ı hapse atma, böyle olmaz. Demokrasi empati yapmaktır" diye konuşmuştu.