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Muharrem İnce Saraçhane'de böyle isyan etti: ''Bir günde yüzde 10 fakirleştik''

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İBB'nin Saraçhane'deki binasını ziyaret etti. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İnce, ''Bir günde yüzde 10 fakirleştik. Bugün bu ülkede yaşayan herkes, bir günde yargının yanlış kararları sonucu ve üniversite yönetimine baskıların sonucu malımızın, mülkümüzün yüzde 10’unu 1 günde kaybettik. Hepimiz fakirleştik.'' dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından siyasilerin İBB'ye ziyaretleri sürüyor. İBB'nin Saraçhane'deki binasına giden Muharrem İnce çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İnce, "Bir günde yüzde 10 fakirleştik. Bugün bu ülkede yaşayan herkes, bir günde yargının yanlış kararları sonucu ve üniversite yönetimine baskıların sonucu malımızın, mülkümüzün yüzde 10’unu 1 günde kaybettik. Hepimiz fakirleştik. AK Partili kardeşlerimin de şunu bilmesini isterim onlar da fakirleşti. Türkiye bir bilinmeze doğru sürükleniyor. Emin olun, bütün sivil toplum kuruluşlarıyla, odalarıyla, sendikalarıyla, dernekleriyle, bütün siyasi partileriyle, bütün muhalif güçleriyle buna direnmek zorundayız. Desteğim Sayın Ekrem İmamoğlu ile olduğu için bugün ziyarete geldim. Hepinize teşekkür ediyorum sağolun." diye konuştu. 

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İBB'nin Saraçhane'deki binasını ziyaret etti. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İnce, ''Bir günde yüzde 10 fakirleştik. Bugün bu ülkede yaşayan herkes, bir günde yargının yanlış kararları sonucu ve üniversite yönetimine baskıların sonucu malımızın, mülkümüzün yüzde 10’unu 1 günde kaybettik. Hepimiz fakirleştik.'' dedi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması başlatmış, CHP'de para sayma görüntüleri ve 'Kent uzlaşısı' soruşturmaları kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere 106 kişi hakkında yakalama kararı verilmişti. Her iki soruşturma çerçevesinde harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şubesi ile Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonlarda İmamoğlu da dahil 87 şüpheli gözaltına alınmıştı.

DHA

Etiketler memleket partisi muharrem ince ibb istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekrem imamoğlu
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