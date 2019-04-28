Muharrem İnce'de ''Türkiye İttifakı'' çıkışı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 24 Haziran seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Twitter hesabından Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye İttifakı" önerisini sert bir dille eleştirdi.

"Türkiye İttifakı" önerisini "ucuz bir politik manevra" olarak niteleyen İnce, "82 Milyonun ittifakını isteyen biri, muhalefet liderine düzenlenen linç organizasyonunun avukatı olmaya soyunmaz. Benim sorumlu olduğum yönetimde böyle bir olay nasıl oluyor diye utanır, sorumluluğunun gereğini yapar." ifadelerini kullandı.

İnce'nin tweeteleri şöyle:

Türkiye İttifakı önerisi ciddi ve samimi olmadığı gibi kamuoyuna yansıyan bilgilere bakıldığında da Türkiye’nin sorunlarına çözüm üretebilecek özelliklerden uzaktır. Çünkü kendi içinde demokratik değildir. Muhalefetsizliği esas almaktadır.

İttifak hedeflere ulaşmak için yapılır. Hedefi demokrasiyi geliştirmek, güçler ayrılığını yerleştirmek, Türkiye’nin çağdaş demokratik bir ülke olması için yeni bir uzlaşma ortamı yaratmak olmayan hiçbir ittifak, Türkiye için çözüm değildir.

Bu öneri Erdoğan’ın benim arkama düşün, beni güçlendirin, benim yaptığım hataları üstlenerek temizleyin, yüklerimden arındırın türünden ucuz bir politik manevradır.

CHP'den ''Türkiye İttifakı'' yorumu

82 Milyonun ittifakını isteyen, yurttaşlarında hedef birliğini arzulayan biri, muhalefete sabah akşam terörist, terörist destekçisi gibi yalanlarla örülmüş nefret dilini siyaset sanan biri olamaz.

82 Milyonun ittifakını isteyen biri, muhalefet liderine düzenlenen linç organizasyonunun avukatı olmaya soyunmaz. Benim sorumlu olduğum yönetimde böyle bir olay nasıl oluyor diye utanır, sorumluluğunun gereğini yapar.

82 Milyonun ittifakını isteyen biri, yurttaşları arasında organize bölücülük yapmaz. Bu çağda, bu yüz yılda linç organizasyonlarının avukatlığını üstlenmez. Yurttaşlarını bizden ve bizden olmayanlar diye ayırmaz. Kamu hizmetlerinde yurttaş hakkını esas alır.

82 milyonun ittifakını isteyen biri, 82 Milyonun iradesinin temsil makamı olan TBMM’ye saygısı olur. TBMM’nin saygınlığını, etkisini azaltan Anayasa değişikliklerinin yanlış olduğunu, bundan dönülmesi gerektiğini savunur.

82 Milyonun ittifakını savunan biri, muhalefet partilerinin kazandığı seçimleri hazmetmeyi bilir. Entrikalarla, çay bahçelerinde antrenman yaptırdığı yargı temsilcileriyle demokrasi üzerinde şaibe merkezleri oluşturmaz.

Türkiye yaşamakta olduğu ekonomik krizi de, dışarından kuşatılmışlığını aşabilecek güce de birikime de, kadrolara da sahiptir. Önündeki engel demokrasiye savaş aşmış, bunu sindiremeyen Erdoğan ve ortağından başkası değildir.

Türkiye’nin geleceği için bir ittifak kurulacaksa o da eksiksiz bir demokrasi için yola çıkanların ittifakıdır.