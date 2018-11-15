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  4. 15 Kasım 2018 15:36

Muharrem İnce'den adaylık açıklaması

CHP'li Muharrem İnce, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının belirlenmesi için eğilim yoklaması yapılmasını önerdi.

Muharrem İnce'den adaylık açıklaması
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CHP’li siyasetçi Kemal Anadol’un eşi Seren Anadol’un İzmir’de düzenlenen cenaze töreninde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı hakkında konuşan CHP’nin geçmiş dönemdeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İstanbul adayının belirlenmesi için eğilim yoklamasını önererek, “Bu görüşten başka hiçbir yerde ne adayım ne başka bir şeyim” dedi.

Tören sonrası gazetecilerin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı hakkındaki sorularını yanıtlayan Muharrem İnce, "Benim söylemim net. Kimse kurtarıcı değildir. Önümüzdeki yerel seçimler, demokrasi mücadelesinin önemli bir ayağını oluşturacak. Bu yerel seçimlerden galip çıkarsak, kaybettiklerimizin bir kısmını geri alabiliriz, ya da geri almaya başlayabiliriz. Onun için bu yerel seçimler, demokrasi mücadelesi açısından, kaybettiklerimizin açısından çok önemli. Benim, teklifim sandık kurulmasıdır. Sandık deyince ‘ön seçim’ demiyorum. Eğilim yoklaması da olabilir. İstanbul’un 39 ilçesine birer sandık kurulur, üyeler gider oyunu kullanır. Adı geçen arkadaşların hiçbiri rakibimi değil. Hepsi arkadaşımız, dostumuz. Kim aday olmak isterse müracaat eder. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına müracaat olmaz zaten. Öyle tartışmalar var ya. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına bugüne kadar kimse müracaat etmedi. Bunun müracaatı olmaz. Bu işin kurtuluşu, 259 bin üyenin önüne sandığa koyarız, oradan kim çıkarsa adayımız olur ve onunla birlikte çalışırız. Ben bu görüşteyim. Bu görüşten başka hiçbir yerde ne adayım ne başka bir şeyim” diye konuştu.

İHA

muharrem ince
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