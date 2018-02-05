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  4. 05 Şubat 2018 13:21

Muharrem İnce’den AK Partililere çok sert yanıt

AK Parti'li milletvekillerinden CHP kurultayına ilişkin yapılan eleştirilere CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce sert bir yanıt verdi.

Muharrem İnce’den AK Partililere çok sert yanıt
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CHP’nin 36. Olağan Kurultayı’nda mükerrer delege imzası tartışması yaşanmış, Genel Başkan adayı Muharrem İnce ise yaşananlar için Genel Merkez’i işaret etmişti. Anamuhalefet partisi içerisinde yaşanan bu tartışmalara AK Partililer de katılmış ve CHP yönetimini eleştirmişlerdi.

MUHARREM İNCE: "SİZ ÖNCE KENDİNİZE BAKIN"

Muharrem İnce tartışmalara ilişkin yeni bir açıklama yaptı. İnce, sosyal medya hesabından, Adalet Yürüyüşü’nde çekilen ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte bulunduğu fotoğrafları da paylayarak, şu açıklamayı yaptı;

 

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