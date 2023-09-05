Muharrem İnce'den Akşener'e sürpriz ziyaret
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce'nin, İYİP Genel Başkanı Akşener'i ziyaret edeceğini duyurdu.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin, 6 Eylül Çarşamba günü İYİP Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret edeceği duyuruldu.
İYİP genel Merkezi'nde gerçekleşecek olan görüşmenin içeriğine dair bilgi verilmezken, görüşme sonrasında İnce’nin gazetecilerin sorularını cevaplayacağı aktarıldı.
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