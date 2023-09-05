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Muharrem İnce'den Akşener'e sürpriz ziyaret

Muharrem İnce'den Akşener'e sürpriz ziyaret
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Memleket Partisi Genel Başkanı İnce'nin, İYİP Genel Başkanı Akşener'i ziyaret edeceğini duyurdu.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin, 6 Eylül Çarşamba günü İYİP Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret edeceği duyuruldu.

İYİP genel Merkezi'nde gerçekleşecek olan görüşmenin içeriğine dair bilgi verilmezken, görüşme sonrasında İnce’nin gazetecilerin sorularını cevaplayacağı aktarıldı.

Etiketler akşener ziyaret sürpriz ince
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