Muharrem İnce'den asgari ücret açıklaması !

CHP'li Muharrem İnce, 2020 yılı için asgari ücret teklifinin açıklanmasının ardından yaptığı paylaşımda "Ürettiği zenginliği adil biçimde paylaşamayan toplum ise daha fazla zenginlik üretemez. Türkiye’de yaşam maliyeti 2560 TL, #asgariücret 2324 TL. Saraya, yandaşa, yandaş müteahhitlere para var, EYT’liye, asgari ücretliye, çalışana, emekliye yok" dedi.

Muharrem İnce, asgari ücret ile ilgili açıklama yaptı.

İnce; işçisini, emekçisini yaşam maliyetinin sınırlarında yaşatan bir ülkenin huzurlu, güvenli bir ülke olamayacağını ifade etti.

2020 yılı asgari ücret zammı belli oldu! İşte 2020 asgari ücret!

“EYT’LİYE ASGARİ ÜCRETLİYE, EMEKLİYE YOK”

CHP’li Muharrem İnce, şunları aktardı:

Asgari ücret, ister kamu isterse özel kuruluşlar açısından olsun maliyeti düşürmenin bir seçeneği olarak asla görülmemelidir. Çünkü asgari ücret yaşam maliyeti endekslerine göre hesaplanmaktadır.

Bu endekse göre yapılan hesaplamaları dikkate almayan bir ücret sistemi kölelik düzeni demektir. Karnını doyur, her şeyini satın al düzeni hiçbir insana layık görülemez, kendi insanımıza asla!

Asgari ücret 7 milyon çalışanımızı doğrudan 20 milyon çalışanımızı dolaylı olarak etkiliyor. Aileleriyle birlikte düşündüğümüzde bütün toplumu etkiliyor. Alınacak ücretin artması iyice düşen alım gücünün bir nebze olsun artması anlamına gelir.

Bütün mesele, kimden yana olacağınız ve önceliklerinizle ilgili meseledir. İşçisini, emekçisini yaşam maliyetinin sınırlarında yaşatan bir ülke huzurlu, güvenli bir ülke olamaz.

Ürettiği zenginliği adil biçimde paylaşamayan toplum ise daha fazla zenginlik üretemez. Türkiye'de yaşam maliyeti 2560 TL, #asgariücret 2324 TL. Saraya, yandaşa, yandaş müteahhitlere para var, EYT'liye, asgari ücretliye, çalışana, emekliye yok!