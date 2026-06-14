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  4. Muharrem İnce ''CHP'yi kaostan ancak bu kurtarır'' deyip çözüm önerisini açıkladı

Muharrem İnce'den CHP krizine çözüm: ''Genel Başkan Kurultay delegeleriyle değil üyelerle seçilmeli''

Muharrem İnce'den CHP krizine çözüm: ''Genel Başkan Kurultay delegeleriyle değil üyelerle seçilmeli''
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Mahkemenin "mutlak butlan" kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun dönüşü ve Özgür Özel'in tepkisiyle kaosa sürüklenen CHP'de, Muharrem İnce'den dikkat çeken bir kurultay çağrısı geldi. Sosyal medya hesabından çözüm önerisini açıklayan İnce, genel başkanın kurultay delegeleri yerine tüm parti üyelerinin katılımıyla seçilmesi gerektiğini vurguladı.

Yargının verdiği "mutlak butlan" kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık koltuğuna geri dönmesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) kurultay ve liderlik tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Kılıçdaroğlu'nun "arınma", Özgür Özel'in ise "direnme" mesajlarıyla tırmanan parti içi gerilime, yuvaya yeniden katılan Muharrem İnce de dahil oldu.

"Kaostan Çıkışın Tek Yolu Üyelerle Seçim"

Mahkeme kararının ardından her iki cephe arasındaki siyasi tansiyon yükselirken, olağanüstü kurultay tartışmaları parti gündeminin ilk sırasına yerleşti.

Sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden bir açıklama yayınlayan Muharrem İnce, parti içi demokrasiye ve tabanın sesine vurgu yaptı.

İnce, yayınladığı mesajında tartışmalara noktayı koyacak formülü şu sözlerle ifade etti: "CHP bu kaostan tek bir yöntemle çıkabilir. Kurultay delegeleri ile değil, üyelerle genel başkan seçilmelidir."

Siyasi kulisleri hareketlendiren bu "tüm üyelerle doğrudan seçim" önerisinin, parti tüzüğü tartışmalarında ve olası kurultay sürecinde nasıl bir karşılık bulacağı merakla bekleniyor

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Etiketler muharrem ince CHP kurultay kemal kılıçdaroğlu özgür özel mutlak butlan mutlak butlan kararı genel başkan genel başkan seçimi üye seçimi siyaset
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