Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanlığı adaylığı için yeni karar

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, günü geldiğinde Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kılıçdaroğlu lehine cumhurbaşkanlığı yarışından çekilebileceğini söyledi.

Önümüzdeki seçimde mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile yarışmaya hazırlanan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, konuyla ilgili olarak Habertürk yazarı Fatih Altaylı'ya açıklamalarda bulundu.

"İkinci tura ben ve Kemal Bey çıkarsak gerçekten çok eğlenceli olur" diyen İnce, şöyle devam etti:

"Ben çelebi adamım. Kadir kıymet bilen adamım. Bu memleketi herkesten çok seven adamım. Kimse merak etmesin, gerektiği anda gereğini yaparım. Durumu değerlendiriyorum. Kendi adıma değil, Türkiye adına. Günü geldiğinde çekilmeyi bilirim. Kemal Bey lehine çekilirim."

Altaylı, siyasetçinin bu sözlerinin ardından "Benim anladığım kadarı ile CHP’den kendisine ve partisine bir el uzatılmasını bekliyor Muharrem Bey. Ne de olsa hepsi eski dostları. Niye olmasın" yorumunu yaptı.

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