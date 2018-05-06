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  4. 06 Mayıs 2018 11:30

Muharrem İnce'den Demirtaş hamlesi

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, tutuklu bulunan HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek.

Muharrem İnce'den Demirtaş hamlesi
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CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin ilk icraatı, hapishanedeki HDP liderini ziyaret etmek olacak.

CHP'nin çiçeği burnunda adayı Yalova Milletvekili Muharrem İnce, başkanlık yarışına ilk olarak Yalova'dan seçim startı vermişti.

DEMİRTAŞ'I VE DİĞER ADAYLARI ZİYARET EDECEK

İnce, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'li aday Selahattin Demirtaş ve diğer muhalif adayları ziyaret edeceğini açıkladı.

İnce, bu ziyaretleri kucaklayıcı bir yaklaşım olarak değerlendirse de bu ziyaretin halktan nasıl bir tepki alacağı merak konusu oldu.

DEMİRTAŞ İÇİN SERBEST BIRAKIN ÇAĞRISI

İnce dün yaptığı açıklamada, "HDP'liler de İyi Partililer de Saadet Partililer de bu memleketin evladı, Akşener'le uğraşma, Perinçek'le uğraşma, Demirtaş'ı hapse atma, böyle olmaz. Demokrasi empati yapmaktır" diye konuşmuştu.

muharrem ince , selahattin demirtaş
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