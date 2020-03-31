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  4. 31 Mart 2020 08:18

Muharrem İnce'den Erdoğan'a çok sert bağış tepkisi

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan ile yarışan CHP'li Muharrem İnce, Erdoğan'ın korona salgını ile mücadele kapsamında bağış kampanyası başlattığını açıklamasının ardından sosyal medya hesabından çok sert bir tepki tweet'i paylaştı.

Muharrem İnce'den Erdoğan'a çok sert bağış tepkisi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu akşam korona salgını ile mücadele kapsamında bağış kampanyası başlatması, Türkiye'nin gündemine oturdu. Yurttaşlar zor günlerde devletin vatandaşa yardımcı olması gerektiğini dile getirdikleri binlerce sosyal medya paylaşımı gerçekleştirdi. 

Muhalefet paritisinin milletvekillerinin yanı sıra birçok gazeteci, akademisyen, ekonomist, siyasi figür de bağış kampanyası başlatılmasını eleştirdi. 

En sert tepkilerden biri ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı yarışına giren Muharrem İnce'den geldi. İnce, Erdoğan'ın konuşmasının ardından yaşanan gelişmeye sosyal medya hesabından attığı tweet ile tepki gösterdii. 

İnce şu ifadeleri kullandı:

"Büyük devletler vatandaşlarına yardım için büyük bütçeli paketler açıklarken, "Suriyelilere 40 milyar dolar harcadık, bir 40 daha harcarız" diyenler vatandaştan bağış dileniyor, canlı yayında İBAN açıklıyor. Vatandaş kendi OHAL'ini ilan etsin, bağış yapsın... Sen niye varsın?"

 

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