Muharrem İnce'den Erdoğan'a döviz çağrısı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Erzincan mitinginde halka hitap etti.

İnce'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Ekonomide duvara toslamak üzereyiz. Kamyon duvara toslamak üzere. 16 senede başaramayadıklarını yine başaramayacaklar. Ekonomi kurmaylarımla birlikte saatlerce toplantı yaptım. Durdurulamayan dövizi ısrar ederlerse hepimiz batacağız. Tarihi bir çağrı yapacağım. Sayın Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı döviz kurları artıyor. Bu bize daha yüksek enflasyon daha yüksek faiz olarak geri dönecektir. Ekonomik sistemimiz ciddi sıkıntıya girecek. Bu tehlikeden kurtulmak için size sesleniyorum. Bu memleketin bir evladı olarak çağırımdır.

Size yanlış bilgiler veren danışmanlarınızı ve ekonomi kurmaylarınızı lütfen gözden geçirin. Size yanlış bilgi verenleri uzaklaştırınız. Merkez Bankası’nın para politikasını bağımsız uygulamasına müdahale etmeyiniz. Acil olmayan kamu yatırımlarının şimdilik erteleneceğini paylaşınız. Piyasalarda söylenti var, bunu bertaraf ediniz. Yabancı paraların Türk lirasına dönüştürüleceği iddisıyla ilgili açıklama yapınız.

Türkiye kambiyo kontrollerinin konuşulduğu, sabit kur sistemlerinin tartışıldığı birülke olmayacak. Bir hafta içinde bu karanlık tabloyu gidereceğiz. Döviz ve faiz kontrol altına alınacaktır. Erdoğan meydanlarda rabia yapıyordu. Dolar 5 lira olduğuna göre Osmanlı tokadı oldu. Şimdi Osmanlı tokadı devri geldi. Tarımı yeniden ayağa kaldıracağız.

Bana ne diyor Erdoğan, gariban cumhurbaşkanı adayı. Ben ondan 5 ay önce milletvekilliğine başlaım. Benim tecrübem daha fazla. 16 senedir hemen hemen aynı maaşı aldık. Ben garibansam sen nasıl zengin oldun?

Şu telefonları çıkarın da canlı yayın da yapın bakalım. Neden? Bizden para toplayıp Erdoğan'ın borozanlığını yapan bir TRT var. Ayıp olmasın diye bir 8-10 dakika veriyor. Geçen gün ben eleştirirken yakalandılar. Hangi kanal sizin kadar güçlü olabilir."