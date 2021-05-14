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Muharrem İnce'den Erdoğan'a: Haram olsun!

Muharrem İnce'den Erdoğan'a: Haram olsun!

Memleket Hareketi lideri Muharrem İnce, Erdoğan'ın 'helallik istiyorum' sözlerine sosyal medya hesabından cevap verdi.

Memleket Hareketi lideri Muharrem İnce, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'helallik istiyorum' sözlerinin ardından açıklama yaptı.

"İtibardan tasarruf olmaz diye diye helallik ister noktaya geldiniz" diyen Muharrem İnce'nin sosyal medyadana Erdoğan'ı hedef aldığı açıklaması şöyle:

"Devlet hem vergi hem helallik istemez!

İtibardan tasarruf olmaz diye diye helallik ister noktaya geldiniz.

Çaresizlikten intihar eden insanların, namusuyla batan esnafın ahı var üzerinizde!

Haram olsun!"

Etiketler erdoğan muharrem ince yanıt
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