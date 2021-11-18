Muharrem İnce'den faiz kararına tepki: Suç duyurusunda bulunacağız

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Merkez Bankası Başkanı ve PPK Üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Muharrem İnce, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Merkez Bankası Başkanı ve PPK Üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu.



"MEMLEKET SAHİPSİZ DEĞİLDİR"

İnce açıklamasında "Merkez Bankası Başkanı ve PPK Üyeleri hakkında Kanunun kendilerine verdiği görevleri yerine getirmeyerek Türk Lirasında değer kaybına ve dolayısıyla milletin ve memleketin fakirleşmesine sebep oldukları için suç duyurusunda bulunacağız. Memleket sahipsiz değildir!" ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası Başkanı ve PPK Üyeleri hakkında Kanunun kendilerine verdiği görevleri yerine getirmeyerek Türk Lirasında değer kaybına ve dolayısıyla milletin ve memleketin fakirleşmesine sebep oldukları için suç duyurusunda bulunacağız. Memleket sahipsiz değildir! — Muharrem İNCE (@vekilince) November 18, 2021





FAİZ KARARI

TCMB, Para Politikası Kurulu bugün Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanmıştı. Toplantının ardından kasım ayı faiz kararına ilişkin, "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 16’dan yüzde 15’e indirilmesine karar vermiştir." açıklaması yapılmıştı. TCMB'nin politika faizini indirme kararının ardından dolar, 11 liranın üstüne çıkarak rekor tazelemişti.