SON DAKİKA
HASTA SAYISI ARTIYOR MU? BAKAN KOCA AÇIKLAMALARDA BULUNUYOR - CANLI
BAKAN KOCA SON 24 SAATİN ÖLÜM VE VAKA SAYILARINI PAYLAŞTI
BAKAN KOCA AÇIKLADI! YENİ KISITLAMALAR GELECEK Mİ? - CANLI
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 14 Ekim 2020 18:04

Muharrem İnce'den ''ışıklar yanıyor'' tepkisi

Muharrem İnce, AYM Üyesi Engin Yıldırım'ın ''ışıklar yanıyor'' paylaşımına tepki olarak, "Işıkla anlaşmanın neyi ima ettiğini açıklasınlar" dedi.

Muharrem İnce'den ''ışıklar yanıyor'' tepkisi
A+ A-

Sivas'tan başlattığı "Bin Günde Memleket Hareketi" programı kapsamında Ardahan'a gelen İnce, Kongre Caddesi üzerinde gazetecilere açıklamada bulundu. Muharrem İnce, AYM üyesi Engin Yıldırım'ın "Işıklar yanıyor" paylaşımına tepki göstererek, ’’Devlet kurumları devletin geleneği hiç bu kadar ayağı düşmemişti. Devlet şu anda çöktü; Hukuk çöktü, yargı çöktü. Cumhuriyet tarihinde Anayasa mahkemesi üyesi 'ışıklar yanıyor' diye tweet atıyor, İçişleri Bakanlığı buna cevap veriyor. Hukuk ve modern bir devlette bunlar olabilir mi, bu cehaletle yakında dumanla anlaşırlarsa da şaşırmam. Işıkla anlaşmanın neyi ima ettiğini açıklasınlar’’ dedi.

'DARBEYİ KİM YAPARSA YAPSIN KARŞIYIZ'
Muharrem İnce, ülkede darbeyi kim yaparsa yapsın karşısında olduklarını söyleyerek, "Ülkede her türlü darbeye ve her türlü teröre karşıyız. Darbeyi kim yaparsa yapsın karşıyız. Teröre kim bulaşırsa bulaşsın karşıyız. Biz memleket hareket olarak dün gece saat 12'den önce tepkimizi gösterdik" şeklinde konuştu.

tepki , muharrem ince , Işıklar yanıyor
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM