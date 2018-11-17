Muharrem İnce'den İstanbul anketi

Milliyet gazetesinden Tunca Bengin CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile konuştu. İnce İstanbul için anket yaptırdığını açıkladı.

Bengin'in köşesine taşıdığı ayrıntılara göre "Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasındaki kurultay restleşmesi nedeniyle genel merkez kanadı İnce’nin adaylığına sıcak bakmıyor, “İnce’nin toplumdaki birleştirici gücünü kaybettiğini” iddia ediyor. İnce kanadı ise Muharrem İnce isminin yapılan tüm anketlerde birinci çıktığını savunarak, “Toplumdaki gücünü kaybetti” eleştirilerine tepki gösteriyor. Yani İnce’ye adaylık yolu açılabilir de, kapanabilir de..."

İşte Bengin'in Muharrem İnce ile yaptığı o sohbetten dikkat çeken ayrıntılar:

Yorumlar Genel Merkez Muharrem İnce’yi gözden çıkardı şeklinde?

Bunlar boş laflar. Millet beni gözden çıkarmasın yeter. Benim talebimle Parti Meclisi’nden çıkan karar farklı şeyler. Ben ön seçim istemiyorum, eğilim yoklaması istiyorum. Eğilim yoklamasıyla ilgili de bir karar almadı Parti Meclisi ve alamaz da. Canı ne zaman isterse eğilim yoklamasını istediği ilde, ilçede yapar. Canı ne zaman isterse. İsterse yarın sabah 08.30’da.

Yalova adayının size rağmen tespit edildiği iddiasıyla da bu durum ilişkilendiriliyor?

Ben dedikodularla siyaset yapmam, partinin adaylığı kesinleşmiş insanlarıyla ilgili tek cümle etmem. Ben partimin emrindeyim.

Partiniz eğilim yoklaması yapmazsa ya da sizi aday göstermezse İnce ne yapacak?

Muharrem İnce partilidir. Türkiye’de 81 vilayette CHP’nin kazanması için belediye başkan adaylarıyla birlikte sokaklarda olacak. Partimin belediye başkan adaylarının kazanması için çalışacağım.

İstanbul için şu an siyasi hava nasıl?

Almamız gereken birinci öncelikli il. İstanbul’u almamız gerekir. Onun için de ciddi bir hazırlık yapmak lazım. Benim önerim bu. Diyorum ki 259 bin üye var, bu üyeler ayağa kalkar, sarılır, işin sahibi hisseder kendini, bu adayı ben belirledim der ve seçimi alırız.

Peki, Genel Merkez niye sıcak bakmıyor?

Sizce neden yapmıyorlar?

Sizin aday olmanızı istemiyorlar o zaman, doğru mu?

Ben kazanmak istiyorum, bir öneride bulunuyorum. Sizce neden sandık koymuyorlar? Bu soruya siz cevap verin lütfen, ben vermeyeyim. Benim vermem şık olmaz.

Gerçekten eğilim yoklaması olmaz ise ki Ekrem İmamoğlu adından söz ediliyor. Varsayalım onu aday gösterirlerse?

Çalışacağım. Ekrem İmamoğlu’nu aday gösterirlerse, Ekrem İmamoğlu benim arkadaşım, partimin adayı kim olursa olsun, onun kazanması için çalışacağım.

Peki, siz neden çıkıp yekten adayım demiyorsunuz?

Ben İstanbul’a adayım olmaz. Neden ben bir kişinin iki dudağı arasında aday olayım? Niye 259 bin kişi aday yapmasın? Ben onu istiyorum. Ben örgütün hareketlenmesini istiyorum. Parti iç demokrasinin de gelişmesini istiyorum. Ben bunu öneriyorum. Belki ben çıkmayacağım, başkası çıkacak sandıktan. Nereden biliyorsunuz Muharrem İnce çıkacağını.

Kılıçdaroğlu’ndan randevu talebiniz oldu?

Evet, ama ne zaman görüşeceğimizi bilmiyorum. Bu partinin Cumhurbaşkanı adayı olmuş birisi olarak seçim öncesindeki görüşlerimi aktaracağım kendisine.

Bir de İstanbul için yaptırdığınız anketten söz ediliyor?

Bunu pek çok kişi yaptırdı. Ben de yaptırdım tabii ki. Onu da Genel Başkan’a sunacağım...