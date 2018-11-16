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  4. 16 Kasım 2018 14:25

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu açıklaması

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan randevu talep etmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu açıklaması
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CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan randevu talebine ilişkin, "Ben partinin cumhurbaşkanı adayıyım. Yerel seçim yaklaşmış, Genel Başkan ile görüşmemizden daha doğal bir şey olamaz. Ben, kendi kişisel derdimin peşinde değilim. Ben ülkemin, partimin peşindeyim" dedi.

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın manevi annesi Nezihe Altıok, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Altıok için cuma namazının ardından Kocatepe Camii’nde cenaze namazı kılındı. Namaza aile yakınarının yanı sıra CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CHP’li milletvekilleri ve çok sayıda partili katıldı. Altıok, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze namazının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Muharrem İnce, CHP lideri Kılıçdaroğlu’ndan randevu talebine ilişkin, "Ben partinin cumhurbaşkanı adayıyım. Yerel seçim yaklaşmış, Genel Başkan ile görüşmemizden daha doğal bir şey olamaz" ifadesini kullandı.

İnce, İstanbul Belediye Başkanlığı adaylığı için ise, "Ben kendi kişisel derdimin peşinde değilim. Ben ülkemin, partimin peşindeyim. Onların başarılı olmasını istiyorum. Derdimiz bu. Ama size şunu söyleyeyim; gazeteci arkadaşların ön seçim nedir, eğilim yoklaması nedir, aday yoklaması nedir önce bunları öğrenip haberleri ona göre yazmalarını tavsiye ederim" diye konuştu.

İHA

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