Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na: ''Gördüğüm en büyük siyasi yalan''

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun “Seçim gecesi Genel Merkez’e davet ettik, gelmedi” iddiasıyla ilgili 'Bu hayatımda gördüğüm en büyük siyasi yalandır. Bundan daha büyük bir yalan görmedim. Böyle bir davet olmadı. Bunu kim söylüyorsa yalan söylüyor. Bir konsensüs sonucu ikinci turu düşünerek otele gittik. Bu haberi yapan, yaptıran, söyleyen dünyanın en büyük yalancısıdır. Kim söylüyorsa... Böyle bir davet olmadı. Böyle bir davetin olduğunu ispatlasınlar siyaseti bırakırım” diyerek cevap verdi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun “Seçim gecesi Genel Merkez’e davet ettik, gelmedi” iddiasını reddeden Muharrem İnce, “Bu hayatımda gördüğüm en büyük siyasi yalandır. Böyle bir davet olmadı. Bunu kim söylüyorsa yalan söylüyor” dedi. İnce ayrıca “Kemal Bey’in yerinde olsam koltuğu terk ederdim” ifadelerini kullandı.



Muharrem İnce şunları söyledi; Olağanüstü kurultay girişimi sürecinde yaşananlar malum. Ama Kemal Bey şimdilerde “Bana bir felsefi derinlik gösterirseniz, bırakın kurultayı, yarın sabah koltuğu terk ederim” dedi?



“Bu da yeni bir kriter çıktı. Dünyada böyle bir kriter yok. Ee, ne yapacağız şimdi? Altı oktan vazgeçip yeni bir felsefi akım mı oluşturacağız? Bu ipe un sermek. Nedir yani, ne yapacağız? Yeni bir altı ok mu yazacağız? Bizim geçmişimiz, birikimimiz belli. Bütün değişimler sancılı olur. Bu mutlaka olacak, süreç biraz uzuyor sadece. Ama ben bu değişimden sadece lideri değil, yönetim anlayışını da kastediyorum. Kuralların hakim olduğu bir parti olmalıyız. Mesela son milletvekili seçiminde 81 vilayetin hiçbirinde ön seçim olmadı. Bu kuralsızlıktır, istediğin zaman yapıyorsun, istediğin zaman yapmıyorsun. Türkiye’de demokrasi isteyen bir CHP önce kendi içinde demokrasiyi yaşamalıdır, örnek olmalıdır. Bakın benim partimin içinde demokrasi var, Türkiye de böyle olacak diyebilmelidir. ”



"EN BÜYÜK SİYASİ YALAN"



İnce denilince, öncelikli konular arasında elbette ki seçim gecesi yaşananlar ve kurultay çıkışı nedeniyle kendisine karşı güven sarsılması iddiaları da var. Çünkü “Seçim gecesi Genel Merkez’e davet ettik, gelmedi” gibi gelişmeler söz konusu sorusuna İnce, “Bıktım bunlara cevap vermekten. Bakın o gece çıkıp konuşsaydım da o zaman bir cümlemi alacaklardı, ona takılacaklardı, beni itibarsızlaştırmak için. Bana 15 milyon oy veren yurttaşlarıma sesleniyorum: Bu oyunun parçası olmayın; birincisi bu. İkincisi, seçim sonuçları Genel Merkez’de, benim elimde veri yok. Televizyonlar kaybettiğimizi, Genel Başkan Yardımcısı ikinci tura kaldığını söylüyor. Ben çıkıp da ne diyecektim? Bir diğeri Sayın Genel Başkanım seçim gecesi beni davet etmiş, ben gitmemişim. Bu hayatımda gördüğüm en büyük siyasi yalandır. Bundan daha büyük bir yalan görmedim. Böyle bir davet olmadı. Bunu kim söylüyorsa yalan söylüyor. Bir konsensüs sonucu ikinci turu düşünerek otele gittik. Bu haberi yapan, yaptıran, söyleyen dünyanın en büyük yalancısıdır. Kim söylüyorsa... Böyle bir davet olmadı. Böyle bir davetin olduğunu ispatlasınlar siyaseti bırakırım” diyerek cevap verdi.