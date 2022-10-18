Muharrem İnce'den muhalefete ''adaylık'' çağrısı: Televizyonda tartışalım

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı ile ilgili muhalefete çağrıda bulundu.

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, muhalefete bir çağrıda bulunarak cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen adaylarla televizyonlarla Türkiye'nin sorunlarını tartışmayı teklif etti. Sözlerini sürdüren İnce, "O tartışmadan sonra güvenilir bir araştırmacıya anket yaptıralım. Anketten kim çıkıyorsa hep birlikte onu destekleyelim. Var mısınız?" dedi.

2023'te gerçekleşecek seçimlerde Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olarak öne çıkarken muhalefetin adayının kim olacağı kafalarda soru işareti olarak yerini koruyor. Bu konuda 6'lı masanın ortak bir karar vermesi beklenirken kamuoyunda ise CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın adı öne çıkıyor.

MUHARREM İNCE'DEN MUHALEFETE ÇAĞRI

Adayın kim olacağına ilişkin tartışmalar devam ederken Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den konuyla alakalı dikkat çeken bir çıkış geldi. İnce, aday olmak isteyenlere televizyon programında tartışmayı, sonra da bir anket yaptırarak kim çıkarsa onu desteklemeyi teklif etti.

"ANKETTEN KİM ÇIKARSA ONU DESTEKLİYELİM"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İnce, "Erdoğan'ın karşısında cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen adaylar, önce televizyonda milletin karşısında Türkiye'nin sorunlarını tartışalım. O tartışmadan sonra güvenilir bir araştırmacıya anket yaptıralım. Anketten kim çıkıyorsa hep birlikte onu destekleyelim. Var mısınız?" ifadelerini kullandı.