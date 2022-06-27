Muharrem İnce'den Özdağ'a destek: Ankara'dan Hatay'a yola çıkıyorum

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sembolik olarak Hatay'da sınıra mayın koyacağını açıklamış ve sabah saatlerinde kent girişinde durdurulmuştu. Muharrem İnce'den Özdağ'a destek geldi.

Sınır güvenliğiyle alakalı çıkışıyla büyük bir gündem yaratan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Hatay'da sınıra giderek sembolik olarak mayın koyacağını açıklamıştı. Özdağ, Hatay girişinde jandarma tarafından durdurulmuş ve Valilik kararı gerekçe gösterilerek kente alınmamıştı. Bunun üzerine bulunduğu yerden ayrılmama kararı alan Özdağ, destek için de çağrıda bulunmuştu. Özdağ'a Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den destek geldi. İşte detaylar...

İNCE'DEN ÖZDAĞ'A DESTEK

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İnce, Özdağ'ın Hatay'a alınmamasını kınadı ve destek için Hatay'a doğru yola çıktığını duyurdu. İnce açıklamasında "Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın Hatay’a alınmamasını kınıyorum. Kendisine destek olmak için Ankara’dan Hatay’a yola çıkıyorum." ifadelerini kullandı.

ÖZDAĞ'DAN İNCE'YE YANIT

İnce'nin paylaşımını alıntılayan Özdağ ise "Memleket Partisi Genel Başkanı Sayın Muharrem İnce’ye desteği için teşekkür ediyorum. İyi yolculuklar sayın İnce bekliyoruz." dedi.