Muharrem İnce'den Turgut Özallı tehdit iddialarına yanıt

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Amasya'da yaptığı konuşmada Fatih Portakal'ın sunduğu Liderler FOX'ta programına Turgut Özal ile ilgili olarak söylediği sözlerin çarpıtıldığının altını çizdi.

İşte Amasya mitinginde kürsüye çıkan Muharrem İnce'nin açıklamalarından satırbaşları:

Amasya’dan bütün milletimize sesleniyorum, bir kampanya yapıyoruz, Cumhurbaşkanı adayı partiden bağımsız bir kampanya yapıyor. Küçük bir uçak kiraladık İstanbul’dan buraya geldik. Benim hemşeride para çok bende para yok. Ateşleyin bakayım ateşleyin, hepiniz para yatırın oraya bakalım. 5 lira, 10 lira neyse ama yatır. Sizin gücünüz ile yapacağız bunu. Bakalım Amasya’dan 5 lira 10 lira.

TURGUT ÖZAL İDDİALARINA CEVAP VERDİ

Dün akşam katıldığın proframda soru şöyleydi. Sayın Erdoğan seçimi kaybederse gitmezmiş. Demirel nasıl gittiyse, Özal nasıl gittiyse Erdoğan da öyle gidecek dedim. Bugün bazı militanlar dedi ki ‘Özal öldürülmüş onlara da bu mesajı vermişim’. Bunlar ne içiyorlar doğrusu merak ediyorum. Seçimle gelen seçilme gider.

Cumhurbaşkanı olduğumda Gazze’ye gideceğim. Hükümete Erdoğan’a diyoruz ki İsrail mallarını boykot et, tohum alma, Mavi Marmara’da aldığın parayı geri ver diyorum olmaz diyor. Sadece miting yapacak miting. Çünkü Filistin’deki Müslümanlar değil derdi seçim seçim. Filistin konusunda ABD’ye İsrail’e dik dur söz veriyorum yanında duracağım. Bak benim gibi meydan oku benim gibi. 24 Haziran’da Cumhurbaşkanı olduğum zaman 3 ay içinde yargıyı düzenleyeceğiz. Yüksek yargı tarafsız bağımsız olacak. Seçildiğimde ABD’ye diyeceğim ki Gülen’i iade et. Etmezsen Amerikan askerleri Noel’i ABD’de kutlarlar.

MERKEZ BANKASI BAŞKANIN AK PARTİ MERKEZİ'NE ÇAĞIRILMASINI ELEŞTİRDİ

Merkez Bankası bağımsız onun partinin genel merkezine çağırılması yanlış. Nasıl olur da sen Merkez Bankası Merkezi'ne çağırırsın. Böyle yaparsan dış kaynaklar, para sana güvenmez. Ulusararası sermaye güvenli liman ister. Dolar ve avro yükseldi diyorlar Yıldırım'a 'Yükselse ne olur yükselmese ne olur diyor. Öncelikle bu cıvık ortamdan kurtulacağız. Devlet adamı gibi davranacığız.

ÖĞRENCİLERE MÜZE MÜJDESİ



Çocuklarımızı iyi yetiştireceğiz Türkiye Cumhuriyetinde üniversite öğrencileri dahil öğrenci kimliğini gösteren herkes bütün müzelere bedava girecek.

Benim çılgın projem huzur. Bu medya dünyada ne kadar yabancı basın varsa röportaj yaptı. Türkiye'dekiler gelemiyor. Bugün bu Amasya mitingini vermeyenlerin önünde gidip miting yapacağım. Çıkarın telefonlarınızı bunlar da dünyada bir ilk. Herkes canlı yayında

HÜKÜMETE YATIRIM ELEŞTİRİSİ

Erdoğan diyor ki, 'Ey CHP sen hiç köprü yaptın mı? Biz çok köprü yaptık. Ama ben Erdoğan'a soruyorum, 'Eyy Erdoğan sen hiç Şeker Fabrikası yaptın mı? Tekel yaptın mı?

ÖĞRENCİLERE BİN TL VERİLECEK

Cumhuriyet, kuruluş ruhunu yeniden dirilteceğiz. 19 Mayısta gençlik, 29 Ekim'de 500'er yüzlire olarak toplam bin TL olarak vereceğiz. Bu parayı CHP Muharram İnce vermeyecek. 81 milyondan topladığımız vergilerden Türkiye Cumhuriyeti devleti verecek.

OHAL'İ KALDIRACAĞIM

Peki bu olağan üstü halin bir yararı var mı? Bir tek Recep Tayyip Erdoğan'a yararı var. Size söz veriyorum. 24'ü gecesi İnce mazbatayı alsın yenini yapsın OHAL kalkacak.

16 sene Türkiye'ye yöneten bir iktidar var. Tek başına yönetiyorb Şu an 2019 bütçesini tek başına yapabilir. Ben tek başına bütçe yapma yetkinini kabul etmeyeceğim. TBMM'ye bu yetkiyi iade edeceğim.

'AMASYA MİTİNGİNİ VERMEYEN MEDYA KURULUŞLARI ÖNÜNDE MİTİNG YAPACAĞIM'

Benim çılgın projem huzur. Bu medya dünyada ne kadar yabancı basın varsa röportaj yaptı. Türkiye'dekiler gelemiyor. Bugün bu Amasya mitingini vermeyenlerin önünde gidip miting yapacağım. Çıkarın telefonlarınızı bunlar da dünyada bir ilk. Herkes canlı yayında.