Muharrem İnce'den yeni açıklama !

Muharrem İnce, ‘Beştepe’de Erdoğan'la görüştü’ iddiasının ardından Twitter hesabından açıklama yaptı. "Biraz önce Rahmi Turan aradı." diyen İnce, Talat Atilla'nın kendisini oyuna getirdiğini söylediğini aktardı.

Muharrem İnce, çok tartışılan ‘Erdoğan ile görüşen CHP’li’ iddiası ile ilgili olarak yeni bir açıklama daha yaptı.

İnce, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, iddiayı ortaya atan yazar Rahmi Turan'ın kendisini aradığını söyledi.

Muharrem İnce son sözünü söyledi

İnce, şu mesajı paylaştı:

"Biraz önce Rahmi Turan aradı. “Sağlık sorunları olduğunu, bu sorunları yaşarken Talat Atilla’nın bu haber yüzde yüz doğru diyerek kendisini oyuna getirdiğini” söyledi. “Aklandınız artık, buna sevindim, sizden tekrar özür diliyorum” dedi."