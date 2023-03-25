Muharrem İnce'den yeni açıklama: Türkiye'nin önünü tıkamayız, gereğini yapacağız ama…

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Türkiye’yi zora sokmayız. Türkiye’nin önünü tıkamayız" ifadelerini kullandı.

Türkiye adım adım seçimlere giderken siyaset kulislerinde hareketli dakikalar yaşanıyor. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüşüp görüşmeyeceği uzun süredir merak konusuydu.

KILIÇDAROĞLU 'ZİYARET EDECEĞİM' DEDİ, İNCE'DEN YANIT GELDİ

Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada "Siyasi partileri ziyaret ediyorum, elbette Memleket Partisi'ni de ziyaret edeceğim. Muharrem İnce'den beklentim, birinci turda bu işi bitirmemiz lazım" demişti. İnce ise yaptığı açıklamada "Kemal Bey benimle görüşmek isterse elbette görüşürüm, kendisi benim eski genel başkanım ve ağabeyimdir. Söyleyeceklerini dinlerim dedim" diye konuşmuştu.

İNCE'DEN YENİ AÇIKLAMA

İnce yaptığı yeni açıklamada "Biz imzamızı toplayalım ondan sonra sayın Kılıçdaroğlu’nu misafir etmek şanına uygun bir şekilde karşılarız" dedi.

Sözcü TV'ye açıklamalarda bulunan Muharrem İnce şunları ifade etti:

"TÜRKİYE'Yİ ZORA SOKMAYIZ, TÜRKİYE'NİN ÖNÜNÜ TIKAMAYIZ"

"Biz şu anda destek noktasında falan değiliz biz şu anda imza toplama noktasındayız. Birinci turu görmeden ikinci turu konuşmamak lazım. Bu iktidarın gitmesi için Muharrem İnce ve Memleket Partisi elinden geleni yapacaktır. Bunda hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Türkiye’yi zora sokmayız. Türkiye’nin önünü tıkamayız. Gereğini yapacağız ama tek adam dayatmasına karşı tek adam rejimine karşı tek aday dayatması yapmayalım. Bırakın kampanyamızı yapalım. Sorun çıkmaz merak etmeyin.

KILIÇDAROĞLU AÇIKLAMASI: ŞANINA UYGUN BİR ŞEKİLDE KARŞILARIZ

Türkiye’nin önüne takoz olmayız. Türkiye’nin önünü açarız ama iddiamızı da milletin görmesi lazım. Biz imzamızı toplayalım ondan sonra sayın Kılıçdaroğlu’nu şanına uygun bir şekilde karşılarız. Hiç merak etmesin. Benim eski genel başkanımdır. Ağabeyimizdir. Kendisine ‘ağabey’ hitap ettiğim dönemler çoktur.

"KİMSENİN KUŞKUSU OLMASIN"

Biz 100 binin çok çok üzerinde bir imza ile süreci tamamlarız. Kimsenin kuşkusu olmasın. Ben sadece salıdan salıya birbiri ile kavga eden iki ihtiyarı temsil etmiyorum. Ben umudu temsil ediyorum. Ben geleceği temsil ediyorum. Ben yaşama sevincini temsil ediyorum. 15-16 yaşında bir kız çocuğunun hareketine ben de aynı şekilde dans ederek karşılık verdim. Bütün gençler bununla birlikte video çeker oldular. Onların dilinden anlıyorum.