Muharrem İnce'den yeni ittifak açıklaması

Hafta içerisinde Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ile görüşen Memleket Partisi lideri Muharrem İnce "ittifak hazırlığındalar" iddialarını doğrulayarak, "görüşmeler yapıyoruz" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Ağrı'dan başlayan Türkiye gezisinde Van, Hakkari, Şırnak, Mardin ve Şanlıurfa'nın ardından Gaziantep'e geldi. Gaziantep'te bir restoranda partilileri ile bir araya gelen İnce, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

'TÜM ADAYLARI TELEVİZYONA DAVET EDİYORUM'

Muharrem İnce, geçmişte adayların televizyon programlarında karşı karşıya gelerek, ülkenin sorunlarına ilişkin konuştuklarını belirtti. Siyasi parti genel başkanları ile cumhurbaşkanı adaylarına televizyon programına çıkma konusunda davetini tekrarlayan İnce, "Her gittiğim yerde seçime kadar bunu tekrar edeceğim. Siyasi partilerin genel başkanları ya da cumhurbaşkanı adayı olmak isteyenleri televizyonda tartışmaya davet ediyorum. Televizyonlarda partilerin genel başkanları tartışırlardı, şimdi yok oldu. Salıdan salıya kavga eden iktidarla muhalefet var. Gelin enerjiyi tartışalım, eğitimi, sağlığı, dış politikayı, sığınmacıları ne yapacağımızı tartışalım. Millet bilsin, ona göre karar versin. Bu konuda iktidarın medyası var, muhalefetin medyası var. Biz ikisinde de yer alamıyoruz. Belki böyle bir tartışma programı olursa millete gerçekleri, vaatlerimizi anlatırız. Batılı ülkelerde nasıl oluyorsa Türkiye'de de aynısı olmalıdır. Kim benimle tartışmak isterse, hangi aday tartışmak isterse Türkiye'ye ait vizyonumuzu, projelerimizi, görüşlerimizi açıklamak isterim” diye konuştu.

'GÖRÜŞMELER 6'LI MASA GÖRÜŞMELERİNE BENZEMEYECEK'

Cumhur ve Millet ittifaklarında yer almadıklarını dile getiren Muharrem İnce, bazı partiler ile görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve buna devam edeceğini ifade etti.

Yaptıkları görüşmelerin 6'lı masa görüşmeleri gibi olmayacağını dile getiren İnce, ''Cumhur İttifakı’ndan da Millet İttifakı’ndan da bizim umudumuz yoktur. Görüşmeler yapıyoruz, ama bu görüşmeler 6'lı masanın görüşmelerine benzemeyecek. Gizli saklı olmadan, kapalı kapılar ardında pazarlıklar yapmadan milletin önüne çıkarsınız. İttifak için görüşüyoruz ama şu an netleşmiş bir şeyimiz yoktur. Basına duyurup fotoğraflar verip, fotoğrafta kim nerede oturacak bu ayrıntılara gerek yok. Bu görüşmelerin sonunda bir günde ya yaparsınız ya yapmazsınız. Yapmazsanız 'tek başımıza giriyoruz' dersiniz, yaparsanız da 'ilkelerimiz şunlar' dersiniz'' ifadelerini kullandı.

ZAFER PARTİSİ İLE İTTİFAK OLACAK MI?

Muharrem İnce, Zafer Partisi ile Memleket Partisi'nin ittifakına ilişkin görüştüklerini ancak net bir durumun söz konusu olmadığını sözlerine ekledi.