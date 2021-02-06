Muharrem İnce'nin ''Bunlar yapılsın, CHP'den istifa etmem'' dediği 3 şartı

Gazeteci Gürkan Hacır'ın iddiasına göre, CHP eski milletvekilleri Mevlüt Dudu, Hakkı Akalın ve Metin Lütfü Baydar'ın CHP'nin 'Ak Saçlıları' olarak bilinen CHP'nin eski genel başkanları Deniz Baykal, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ayrı ayrı görüştü.

Daha sonra 3 eski genel başkan Deniz Bayak'ın evinde bir araya geldi. Hacır,"Bölünmelerin CHP tarihinde hiç iyi sonuç vermediğini, iktidar alternatifinin bu şekilde kaçırıldığını" ifade ederek görüş birliğine vardığını hatta Deniz Baykal'ın "Kimse ayrılmamalı biz bu işin acısını çok çektik" dediğini aktardı.

3 TALEPTE BULUNDU

Hacır, "3 eski vekilin 3 talebinin olduğunu öğrendim. Cumhurbaşkanı adayı ve genel başkan seçiminin parti üyeleri tarafından yapılması. İki dönem başarısız olan genel başkanın o koltukta kalamayacağına ilişkin bir tüzük düzenlemesi. Bu 3 madde dile getiriliyor. 'Bir ayrışma olmasın, parti bölünmesin' diye gayret içerisinde oluyorlar. Daha sonra ise Muharrem İnce'yi aradım. İnce de, 'Bana bunları söylediler, böyle bir şey olursa ben neden gideyim? Gitmem. Ama partide demokrasi kalmadığı için gidiyorum. Bu koşullar gerçekleşirse gitmem. Bu maddelerin kabul edileceğine dair pek bir ihtimal görmüyorum' dedi" şeklinde anlattı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN RANDEVU İSTENMİŞ

Kılıçdaroğlu'ndan randevu istendiğini aktaran Hacır, "Ancak şunu belirteyim; 3 eski genel başkan, 3 eski milletvekiline bu konuda diplomasi trafiğini yürütmeleri için onay vermiş. Kemal Bey'den randevu istenmiş. Kemal Bey de İzmir dönüşü bu 3 milletvekilini kabul edecek. Ve bir görüşme trafiği başlayacak" dedi.