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Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Partisi'yle ilgili yeni gelişme

Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Partisi'yle ilgili yeni gelişme

Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Partisi'nin Ankara İl Başkanlığı görevine getirilen isim belli oldu.

CHP'den ayrılan Muharrem İnce'nin yeni partisi Memleket Parti'sinin Ankara İl Başkanı belli oldu. 

Logosu geçtiğimiz günlerde açıklanan Memleket Partisi'nin Ankara İl Başkanı Ergenekon kumpasında 13 ay hapis yatan eski Üsteğmen avukat Muhammed Sarıkaya olarak belirlendi. 

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Etiketler memleket partisi muharrem ince ankara il başkanı
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