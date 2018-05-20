Muharrem İnce'nin yıllar önce çekilen fotoğrafı

Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan, bugünkü köşe yazısında çok konuşulacak bir fotoğrafı paylaştı;



Bugünkü yazısında 'Bir Muharrem İnce Fotoğrafı Ele Geçirdim' başlığıyla yer alan bölümde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin yıllar önce çekilmiş bir fotoğrafına yer veren gazeteci Hakan "İnce’nin fotoğraf albümünü eline geçiren bir dostumdan aldım bu fotoğrafı..." ifadelerini kullandı.

Yayımlanan fotoğrafta eşeğe ters binen Muharrem İnce, İspanyol paça pantalonu ve elindeki çay bardağıyla görülüyor.