Muhittin Böcek istifa mı edecek? Sessizliğini bozdu

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek, Muharrem İnce'nin kuracağı partiye katılacağı iddialarına yanıt verdi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muharrem İnce’nin kuracağı partiye mi katılacağı soruları bir iki gündür gündemdeydi. Muhittin Böcek daha önce CHP Genel Merkezi ile karşı karşıya gelmişti. Koronavirüs tedavisi gördükten sonra yaptığı açıklamalarda CHP Yönetimini eleştirmiş ve CHP çatısı altında olan bazı grupların gelecek hesapları yaptığını gördüm demişti.

CHP Genel Merkezi ile Böceğin arasının açık olduğu iddia ediliyordu. Bu iddialar gündemdeyken Muharrem İnce’nin partisine katılacağı yönünde gelişmeler gündeme geldi.

'BUGÜNE KADAR HİÇ ZİKZAK YAPMADIM'

CNN TÜRK Muhabiri Kıvanç El'in haberine göre konuyla ilgili açıklamada bulunan Muhittin Böcek, Muharrem İnce ile uzun zamandır tanıştığını İnce’nin hastalığı zamanında oğlunu aradığını ve iyileşir iyileşmez de Muharrem İnce ile bir telefon görüşmesi yaptığını söyledi. ‘’Parti değiştirme niyetim yok bugüne kadar da parti değiştirmeye niyetim olmadı’’ açıklamasında bulunan Böcek, Muharrem İnce ile iyi ilişkileri olduğunu ancak partisine katılmak istemediğini kaydetti. ‘’Bugüne kadar hiç zikzak yapmadım ben partimde çalışmalarımı sürdüreceğim Antalya’da hizmetimi sürdüreceğim’’ açıklamasında bulundu.