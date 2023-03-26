Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu için sürpriz adaylık iddiası

Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu'nun CHP'den milletvekili aday adayı olacağı iddia edildi.

BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 14. yıl dönümünde Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

"FATİH FURKAN YANI BAŞIMDAN AYIRMAYACAĞIM BİR YOL ARKADAŞIMDIR"

Muhsin Yazıcoğlu'nun oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu ile birlikte çekildiği bir fotoğrafı tweet'leyen Kılıçdaroğlu şunları yazdı; "Muhsin Yazıcıoğlu'nu vefatının 14. yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Allah bana ömür verdiği sürece, rahmetlinin sevgili oğlu Fatih Furkan, yanı başımdan ayırmayacağım diğer bir yol arkadaşımdır" dedi. Kılıçdaroğlu devamında "Merhum Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmayı birlikte sonuca vardıracağız" diye belirtti.

"CHP'DEN ADAY ADAYI OLUYOR" İDDİASI

Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu Cumhuriyet Halk Partisi Sivas 1. Sıra Milletvekili aday adayı olacağı siyaset kulislerinde yine konuşulmaya başladı.