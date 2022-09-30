  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

Eski Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Fatih Furkan ile fotoğrafını paylaştı.

'AÇIK YARALARI KAPAMADAN ÜLKE HUZUR BULAMIYOR'
Twitter hesabından fotoğrafla beraber açıklamada da bulunan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun oğlu Fatih Furkan ile görüştük. Babasının ölümü üzerindeki şüpheleri kaldırmak için, ciddiyetle araştırma yapacağımızın sözünü verdim. Kendisi de buna katkı sağlayacak bir dosya teslim etti. Açık yaraları kapamadan ülke huzur bulamıyor. Kapatacağız."

MUHSİN YAZICIOĞLU'NUN ÖLÜMÜ
Eski Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun 25 Mart 2009 tarihinde Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesindeki mitinginden Yozgat-Yerköy mitingine hareket etmek üzere içinde bulunduğu helikopter bilinmeyen bir sebepten dolayı düşmüş ve kazada kurtulan olmamıştı.

Etiketler kılıçdaroğlu yazıcıoğlu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Arkeologları heyecanlandıran keşif! Yerin 6-7 metre altında bulundu
Fenerbahçe’de sakatlık depremi! 3 isim derbide yok
O ismin Instagram'daki tek paylaşımı 45 milyon TL!
Memleketinde fabrika kurmuştu: Acun Ilıcalı'nın ürünleri İtalya'da ilgi gördü
Sosyal medyada gündem oldu: 1555 yılında yazılan kitapta Kraliçe’nin ölüm tarihini bildi
Van Gölü'nde ortaya çıktı, definecilerin iştahını kabarttı! Tam 2 bin 700 yıllık
Türkiye'nin ünlü plajında köpek balığı paniği!
MetroPoll'ün son ''Erdoğan'' anketinden dikkat çeken sonuç
Asgari ücret ''10 bin TL olacak diye'' sevinenlere kötü haber!
Türkiye bunu da gördü! Bu sefer ambulansta yakalandılar