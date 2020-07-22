Murat Ağırel TBMM gündeminde

Ağırel’in cezaevi polikliniğinde 5 buçuk saat bekletildiğini söyleyen Özkan, Adalet Bakanı Gül’e “Cezaevi yönetiminin bu tutumunu, insan hakları ile bağdaştırabiliyor musunuz” diye sordu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, tutuklu gazeteci Murat Ağırel’in sağlık durumunu TBMM gündemine taşıdı.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi veren Özkan, Ağırel’in sağlık sorunları nedeniyle cezaevinde zor günler geçirdiğini, yaklaşık bir haftadan bu yana diş ağrısı çektiğini ve “keyfi” bir tutumla tam teşekkülle bir hastanenin diş polikliğine sevk edilmediğini anlattı. Özkan, Ağırel’in diş ağrısı çekmesine ve cezaevi infaz savcısının da bilgilendirilmiş olmasına rağmen neden bir hastanenin diş polikliniğine yönlendirilmediğini sordu.

“İNSAN HAKLARI İLE BAĞDAŞIYOR MU”

Özkan, “Ağırel, diş etleri şişmesine ve çektiği diş ağrısına rağmen neden 13 Temmuz tarihinde cezaevi polikliniğine sevk edilerek 5 buçuk saat süreyle bekletilmiş ve yemek dahi verilmemiştir? Diş ağrısı ileriki yıllarda kalp dahil başka sorunlara neden olabilmektedir. Cezaevi yönetiminin bu ‘keyfi’ tutumu ile ilgili soruşturma açıldı mı? Açılması düşünülüyor mu? Cezaevi yönetiminin bu tutumunu, insan hakları ile bağdaştırabiliyor musunuz? Silivri Cezaevi yönetiminin bu ‘keyfi’ tutumunu diger cezaevlerinde kamuyonun bilmediği ya da tanımadığı tutuklu ve mahkumlar için nasıl işletilmektedir” sorularını ekledi.