Murat Bardakçı'dan Bakan Albayrak için olay sözler

Habertürk yazarı Murat Bardakçı , Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın devlete ait makam otomobillerinde tasarrufa gidilmesi talimatını köşesinde değerlendirdi.

Birinci Abdülhamid tarafından sadrazamlığa getirilen Halil Hamid Paşa'nın da görevine tasarruf tedbirleri almakla başladığını hatırlatan Murat Bardakçı, 'Almaya çalıştığı tedbirleri devam ettiremedi, zira sadece iki sene sadrazamlık ettikten sonra kellesinden oldu' diye yazdı.

Bakan Albayrak'ın talimatına göre, lüks marka araçların yerini nisbeten ucuz ve daha ekonomik modeller alacak. Tarihçi yazar

Bardakçı, "Araba saltanatı" başlığıyla yayımlanan yazısında "Devlet büyüklerinin güvenliklerinin gereği pahalı ve her türlü konfor ile emniyet tedbirine sahip otomobillere binmelerine karşı çıkmaya kimsenin hakkı yoktur ama daha alt seviyedeki görevlilerin lüks otomobil sevdaları eski derttir ve bitmeyen bir masraf kapısıdır" dedi.

Hükümetten makam aracı harekatı