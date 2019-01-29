Grip salgını sürerken kritik uyarı: ''Sakın antibiyotik kullanmayın !''
Grip salgını sürerken kritik uyarı: ''Sakın antibiyotik kullanmayın !''
Ebeveynler dikkat ! İşte çocukların oynamaması gereken oyunlar
Ebeveynler dikkat ! İşte çocukların oynamaması gereken oyunlar
180 bin dolarlık tablonun çalındığı an kameralarda
180 bin dolarlık tablonun çalındığı an kameralarda
İşte elektriği ucuza kullanmanın yolu
İşte elektriği ucuza kullanmanın yolu
Müthiş iddia: Kansere çare bulundu
Müthiş iddia: Kansere çare bulundu
Tüketicinin dikkatine ! Döner, köfte ve sucukta yeni dönem
Tüketicinin dikkatine ! Döner, köfte ve sucukta yeni dönem
BM raportörü Kaşıkçı cinayeti için gittiği Suudi Konsolosluğu'na alınmadı
BM raportörü Kaşıkçı cinayeti için gittiği Suudi Konsolosluğu'na alınmadı
Dolarda yükseliş devam ediyor ! İşte son durum
Dolarda yükseliş devam ediyor ! İşte son durum
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 29 Ocak 2019 13:47

Murat Hazinedar yarın bombayı patlatıyor

İçişleri Bakanlığı tarafından Beşiktaş Belediyesi Başkanlığı görevinden alınan Murat Hazinedar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na zor sorular yönelteceği bir basın toplantısına hazırlanıyor.

Murat Hazinedar yarın bombayı patlatıyor
A+ A-

CHP'nin görevden alınan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar, yarın saat 11.00'da İstanbul Beşiktaş The Plaza otelde yerel seçimler öncesinde gündeme bomba gibi düşecek bir basın toplantısı düzenlemeye hazırlanıyor.

Hatırlanacağı gibi belediye başkanların görevden alınması sürecinde, İstanbul'da görevden alınan iki başkandan biri Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, diğeri ise Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'ydi.

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP tarafından 31 Mart yerel seçimlerinde yeniden Ataşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterildi.

İlgezdi'nin yeniden belediye başkan adayı olarak gösterilirken kendisinin aday gösterilmemesine büyük tepki gösteren Murat Hazinedar'ın yarınki basın toplantısında parti yönetimine ağır eleştiriler getirmesi bekleniyor.

Hazinedar'ın ortalığı karıştıracağı bazı belgeleri de basın mensuplarına dağıtması bekleniyor.

murat hazinedar , chp , yerel seçim , beşiktaş belediyesi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM