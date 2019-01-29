Murat Hazinedar yarın bombayı patlatıyor

CHP'nin görevden alınan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar, yarın saat 11.00'da İstanbul Beşiktaş The Plaza otelde yerel seçimler öncesinde gündeme bomba gibi düşecek bir basın toplantısı düzenlemeye hazırlanıyor.

Hatırlanacağı gibi belediye başkanların görevden alınması sürecinde, İstanbul'da görevden alınan iki başkandan biri Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, diğeri ise Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'ydi.

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP tarafından 31 Mart yerel seçimlerinde yeniden Ataşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterildi.

İlgezdi'nin yeniden belediye başkan adayı olarak gösterilirken kendisinin aday gösterilmemesine büyük tepki gösteren Murat Hazinedar'ın yarınki basın toplantısında parti yönetimine ağır eleştiriler getirmesi bekleniyor.

Hazinedar'ın ortalığı karıştıracağı bazı belgeleri de basın mensuplarına dağıtması bekleniyor.