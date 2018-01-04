Murat Hazinedar'dan ilk açıklama

İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, belediye önünde açıklama yaptı. Hazinedar, "Milletin verdiği emaneti millet alır. Basından öğrendiğim karar ilişkin söyleneceklerimin bir çoğunu bugün paylaştım. Ailemde ve sülalemde tek bir FETÖ'cü bulamazlar" dedi.

Hazinedar'ın konuşmasından satır başları:

"KARARI BASINDAN ÖĞRENDİM"

Hazinedar, "Hepinizden Allah razı olsun. Allah'ın verdiği canı Allah alır. Demokrasilerde de milletin verdiği yetkiyi millet alır. Henüz bana tebliğ edilmemiş basından öğrendiğim kararla ilgili düşüncelerimi bugün basın önünde paylaştım.

"SÜLALEMDE FETÖ'CÜ BULAMAZLAR"

Milletin isteklerine saygı göstererek hizmet etmeye çalıştık. Beşiktaş çok özel bir yer. Herkesin gözünün üstünde olduğu bir yer. Ben yüzde 77 oyla Türkiye rekoruyla seçilmiş ilçenin belediye başkanıyım. Uzaklaştırılma gerekçem bir takım yolsuzluk iddialarıyla birlikte 2016 yılından itibaren yürütülen FETÖ'ye üye olmak suçundan yürütülen soruşturma. Değil ben sülalemde FETÖ'cü bir tek kişi bulamazlar. İktidarın FETÖ'yü meşru gördüğü 17-25'ten önce bile nokta kadar işimiz olmamıştır, olamaz." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Belediyesi önüne gelen CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ise, “Yüzde 80’e yakın oylara sahip çıkmak için buradayız. Parti yönetimimiz bu gece buraya geleceklerdir. Yarın saat 14.00’da Genel Başkanımız Beşiktaş Belediyesi’ni ziyaret edecektir. Bütün İstanbulluları yarın saat 14.00’da Beşiktaş Belediyesine bekliyoruz” dedi.

NE OLMUŞTU?

CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alındı. Hazinedar ile birlikte Meclis üyeleri Hüseyin Avni Sipahi ve Çetin Kırışgil de görevden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı, Hazinedar'ın görevden alınma gerekçelerini; belediye hizmetlerinin zorunlu bağışa tabi tutularak iş sahiplerinden zorla para alınması, usulsüz ihale ve ruhsat verilmesi, kamu malının özel şahısların menfaatine kullandırılması ve bunun karşılığında haksız menfaat temin edilmesi olarak açıkladı.

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