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  4. CHP'de Özgür Özel'in ilk rakibi belli oldu

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, CHP Genel Başkanlığı için adaylığını açıkladı

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Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, CHP'nin olağanüstü kurultayında aday olduğunu açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 6 Nisan'da yapılacak olağanüstü kurultayında Özgür Özel'e yeni bir rakip çıktı. 

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal kurultayda aday olacağını duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Uysal "33 yıllık siyasi tecrübemi ve birikimimi partimin ve ülkemin hizmetine sunma cesaretiyle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Adaylığımı açıklıyorum" dedi.

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, CHP'nin olağanüstü kurultayında aday olduğunu açıkladı.

Ümit Uysal'ın adaylığını ilan ettiği açıklama şu şekilde:

Ülkemiz ağır ekonomik, sosyal ve siyasi bir kriz ortamındayken yaşanan olağanüstü süreçler nedeniyle Cumhuriyet Halk Partimiz olağanüstü bir kurultaya gidiyor.

Yaşanan olağanüstü gelişmeler karşısında partimizin uğradığı saldırılarla birlikte ülkemizin içinde bulunduğu ağır ekonomik, siyasi ve sosyal krizi dikkate alarak bu süreci sağduyu ile yönetmemiz birleşe birleşe aşmamız birleşe birleşe kazanmamız gerekiyor.

Milli mücadele döneminin en zorlu zamanlarında dahi demokratik teamülleri ve süreçleri ısrarla sürdüren Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisi Cumhuriyet Halk Partisi’ne yakışan partimizi gönülden birleştirecek demokratik süreçleri uygulamaya almaktır.

Demokrasiye katkı sunmak, olağanüstü şartlarda gittiğimiz olağanüstü kurultayımızdan topluma güçlü bir demokrasi ve birliktelik mesajı vermek için, Anadolu’nun bütün potansiyelini ayağa kaldırmak harekete geçirmek için, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nu esaretten kurtarmak için, Cumhuriyet Halk Parti’mizin bu olağanüstü süreçleri demokratik teamüllerden ödün vermeden yönetmesi için, Türkiye’mizi kurucu değerlerimiz üzerinden yeniden inşa etmek üzere vazifeye atılmak için, içinde bulunduğum şartların sıkıntılı yanlarını önemsemeden, 33 yıllık siyasi tecrübemi ve birikimimi partimin ve ülkemin hizmetine sunma cesaretiyle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Adaylığımı açıklıyorum.

Etiketler CHP muratpaşa belediyesi ümit uysal
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