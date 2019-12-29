Mustafa Balbay'dan Erdoğan'a eleştiri: "İttifak değil nifak üretiyor"

Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Libya politikasına tepki gösteren bir yazı kaleme aldı.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uyguladığı dış politika stratejilerini Libya üzerinden eleştirdi.

Erdoğan’ın Libya’daki tavrının Türkiye’yi daha fazla yalnızlaştırdığına dikkat çeken Balbay, “Hedef ülke içinde bir lider belleyip, onun tüm rakiplerini şeytanlaştırıyor. Bu, ittifak üretmekten çok nifak üretmeye yarıyor” ifadelerini kullandı.

Balbay’ın “Erdoğan ittifak değil, nifak üretiyor” başlıklı köşe yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Sıcak durum Libya... Ülke fiilen üçe bölünmüş durumda. Batı’da Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti var. Başında İhvanı Müslimin (Müslüman Kardeşler) örgütü lideri Sarrac bulunuyor. Doğu’da Tobruk merkezli Libya Ulusal Ordusu var. Başında Hafter bulunuyor.

Türkiye, Sarrac’ı tutuyor. Bazı AB ilkeleri de BM’nin yasal muhatap olarak tanıdığı Sarrac’dan yana.

Hafter’i ise Rusya, Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri destekliyor.

Burada en acı durumda olan Libya halkı. Ülke, iç savaşın kıskacında inim inim inliyor.

ABD yönetimi ise BM’nin tanıdığı yönetimi tutuyormuş da Hafter’i karşısına almak istemiyormuş gibi bir tutum içinde. Yakın gelecekte kime dönse başı ağrımaz.

Rusya, Hafter’i tutarken güçlü bölge ülkelerini de yanına almayı ihmal etmiyor. Askeri güce ihtiyacı olduğundan değil, diplomatik güce dayanmak istediğinden...

Suriye’de ABD, “tek başına gelip bu ülkeyi işgal eden güç” değil, kendi ifadesiyle şu:

ABD öncülüğündeki koalisyon birlikleri!

20’den fazla ülke ABD’nin Suriye’ye girişine eşlik etmiş görünüyor!

Türkiye ne yapıyor?

Hedef ülke içinde bir lider belleyip, onun tüm rakiplerini şeytanlaştırıyor.

Bu, ittifak üretmekten çok nifak üretmeye yarıyor.

Bu durumda her şeyinizle, tüm varlığınızla desteklediğiniz lider ve ekibinin beklentisi de yükseliyor. O yüksek beklentiye karşılık veremeyince ters tepiyor.

Onun rakipleri de sizi tam düşman olarak görüyor.

Çevresindeki ülkeleri de ürkütüyorsunuz.

Küresel aktörler de sizi “kontrol dışı kıpırdayabilecek güvensiz ülke” ilan ediyor, daha da yalnızlaşıyorsunuz.

Türkiye bunu yaşıyor.

Erdoğan bunu yapıyor.”