Mustafa Sarıgül açıkladı: TDP, CHP’ye katılıyor!

Türkiye Değişim Partisi lideri ve CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül TDP'nin CHP’ye katılma kararı aldığını duyurdu. TDP, CHP'ye katılmak için kurultay düzenleyecek.

14 Mayıs 2023 Milletvekili Seçimlerinde CHP listelerinden Erzincan milletvekili seçilen Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin CHP ile birleşme kararı aldığını duyurdu.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı ve CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, TDP Parti Meclisi’nin toplantısının ardından canlı yayın açıklama yaptı.

Sarıgül, partisinin CHP’ye katılma iddialarıyla ilgili olarak şunları söyledi:

– Bugün TDP için demokrasi adına, özgürlükler adına çok önemli bir gün. Hayatta bazı dönüm noktaları vardır. Yaşamın hangi noktasında nerede olursam olayım siyaset vefadır, mertliktir, omurgası olmaktır.

– İnsan hayatında önemli kararlar alması gereken zamanlar vardır. Devletler ve partiler de böyledir. Olaylar ve gelişmeler partileri bir noktaya getirir. Bir karar vermek zorunda kalırlar ve verdikleri kararla tarihe geçerler. Arkanıza yaslanır ve kurulduğumuzdan bugüne yaşananları gözden geçirin. Hem oy pusulasında hem de Türkiye siyasetinde TDP’ye yer açtık. Çözüm önerilerini ortaya koyduk, şan şöhret peşinde koşmadık. Nokta kadar menfaat için virgül kadar eğilmedik.

– 14 Mayıs seçim kararı alındı. 7 Nisan’da parti meclisimizi topladık ve aynen şunları söyledik: Sayın Kılıçdaroğlu, devleti rayına oturtur. Sayın Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin yüzde 100’ünü kucaklar. Ve Sayın Kılıçdaroğlu, Türkiye’de herkesin cumhurbaşkanı olur dedik.