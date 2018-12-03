Mustafa Sarıgül: ''Şişli'yi yeniden örnek ilçe yapacağız''

CHP'den Şişli Belediye Başkan aday adaylığı için resmi başvurusunu yapan Mustafa Sarıgül Şişlililerle buluşmaya devam ediyor.

Her pazar günü Şişli'nin bir mahallesinde miting düzenleyen Mustafa Sarıgül bugün de Kurtuluş'taydı.

Kurtuluş'ta binlerce kişi tarafından karşılanan Mustafa Sarıgül, "Şişli'nin ışığını yeniden yakmak üzere çıktığımız bu yolda, sokaklara dökülen her bir yurttaşım ayrı bir ışık oluyor" dedi.

Konuşmasında özellikle kadınlara ve gençlere seslenen Sarıgül, Yeni Şişli'de en büyük güvencesinin kadınların ve gençlerin olacağını belirterek "gençlere diyoruz ki, meşaleleri hazırlayın, zafer yakın" sözleri meydanı dolduran gençlerin yoğun tezahüratına yol açtı.

İstanbul'daki soğuk havaya rağmen kendisini Kurtuluş'ta yalnız bırakmayan kadınlara da teşekkür eden Mustafa Sarıgül, "Her koşulda Şişli'deki hizmetlerimizi özlediğini gösteren, evlerinden çıkıp meydanları dolduran elleri öpülesi analarımıza çok teşekkür ederim. Yeni Şişli'de de başımızın tacı yine sizler olacaksınız." dedi.

Sarıgül konuşmasında "Kurtuluş'ta bugün yine sokaklara sığmadık. Şişlili yurttaşlarımın coşkusu sel oldu aktı. Şişli'nin ışığını yeniden yakmak üzere çıktığımız bu yolda, sokaklara dökülen her bir yurttaşım ayrı bir ışık oluyor." dedi.

"Her gittiğimiz sokakta her mahallede çığ gibi büyüyoruz." diyen Sarıgül sözlerine "Ama artık özlem bitiyor. Hiç merak etmeyin. Şişli'miz yeniden şahlanacak." diyerek devam etti.

Yeni Şişli'deki en büyük güvencesinin kadınlar ve gençler olacağını belirten Mustafa Sarıgül, "Biz buradan, Kurtuluş'tan gençlere diyeceğiz ki "Meşaleleri hazırlayın, zafer yakındır." Yolumuz açık olsun, gazamız mübarek olsun, Hak yardımcımız olsun." dedi.

Konuşmasında kadınların önemine ayrıca vurgu yapan Mustafa Sarıgül, Kurtuluş'ta kendisini karşılayan kadınlara "Her koşulda Şişli'deki hizmetlerimizi özlediğini gösteren, evlerinden çıkıp meydanları dolduran elleri öpülesi analarımıza çok teşekkür ederim. Yeni Şişli'de de başımızın tacı yine sizler olacaksınız." diyerek seslendi.