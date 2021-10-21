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Mustafa Sarıgül: ''Uzlaşmanın adresi olacağız''

Mustafa Sarıgül: ''Uzlaşmanın adresi olacağız''

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Sağduyunun, makul sesin, toplumsal uzlaşmanın adresi olacağız. Bizim çizgimiz bütün ulusumuzun çizgisidir" dedi.

Adana’ya bir dizi program için gelen Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti. İlk olarak Cemiyet Başkanı Cafer Esendemir ile sohbet eden Sarıgül, daha sonra parti teşkilatıyla basın açıklaması yaptı.

Yeni bir heyecanla yola çıktıklarını kaydeden Mustafa Sarıgül, Çukurova’nın Türkiye için öneminden bahsetti. Bölgede tarımın, olmazsa olmaz değer olduğunu vurgulayan Sarıgül, parti olarak ilk hedeflerinden birinin, çiftçilere alım garantisi vermek olduğunu söyledi.

Seçimleri kazanmak için çok çalıştıklarını kaydeden tecrübeli siyasetçi, “Türkiye Değişim Partisi, sağduyunun, makul sesin, toplumsal uzlaşmanın adresi olacak. Bizim çizgimiz, bütün ulusumuzun çizgisidir” diye konuştu.

Etiketler mustafa sarıgül tdp Türkiye değişim partisi
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