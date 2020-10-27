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  4. 27 Ekim 2020 08:08

Mustafa Sarıgül yeni parti kuruyor!

Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün bugün, Türkiye Değişim Hareketi'ni (TDH) partileştirmek için harekete geçeceği öğrenildi.

Mustafa Sarıgül yeni parti kuruyor!
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Mustafa Sarıgül'ün bugün Demokratik Sol Parti'ye (DSP) istifa dilekçesini sunacağı iddia edildi.

Sarıgül'ün istifa dilekçesini vermesinin ardından Türkiye Değişim Hareketi'ni (TDH) partileştirmek için harekete geçeceği öğrenildi.

Sözcü'den İsmail Saymaz'ın haberine göre parti programı ve tüzüğünü dahi hazırlayan RDH'nin sloganı ise 'çare var' olacak.


 

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