Mustafa Sarıgül'den HDP'ye kapatılma davası yorumu

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, HDP'nin kapatılması ihtiyari davaya ilişik açıklamada bulunmuş oldu. Sarıgül, "İnanıyorum ki mahkeme en doğru, en adil kararı verecektir. Yüce Mahkememiz, bu evrensel hukuk dengesini bularak, en doğru kararı verecektir" ifadelerini kullandı.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin haftalık MKYK toplantısı öncesi Genel Merkez'de yaptığı basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulunmuş oldu.18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. Yıl dönümüne ait konuşan Sarıgül, büyük komutan Mustafa Kemal Atatürk ve tabanca arkadaşlarının önünde minnetle ve saygıyla eğildiklerini söylemiş oldu. Sarıgül, "253 bin şehit olmasa idi, bugün ne devletimiz kalırdı ne cumhuriyetimiz. Onlara fazlaca şey borçluyuz. Minnet ve şükranlarımızı, hudut ve bayrak birliğimizi ölümüne koruyarak göstereceğiz." ifadesini kullandı.Parti olarak, Mustafa Kemal Atatürk milliyetçiliğini savunduklarını ve bunu ön planda tuttuklarını vurgulayan Sarıgül, "Atatürk'ün askeri olmaktan da bir defa daha gurur duyuyoruz." diye konuştu.

"KEŞKE PARTİLERİMİZ HER TÜRLÜ SUÇ ÖRGÜTÜ İLE ARASINA MESAFE KOYSA

"Sarıgül, HDP'nin kapatılması ihtiyari davaya ait şu değerlendirmelerde bulundu:"Keşke, ülkemde hiçbir parti mahkeme kararı ile kapatılmasa. Keşke, demokrasinin vazgeçilmez unsurları olan partileri, ulus isteği ile kursa ve tekrar ulus oyları ile kapatsa. Keşke, partilerimiz demokrasinin kendilerine sunmuş olduğu gücü, vatanın ve milletin bütünlüğü için kullansa. Keşke partilerimiz her türlü kabahat örgütü ile arasına mesafe koysa. Keşke anayasaya karşı olan her eylemi kınasa, lanetlese ve keşke partilerimiz vatan, bayrak, millet ve birliktelik için, sadece bunlar için çalışsa. Keşke hiçbir partimiz mahkeme kapılarına düşmeden gençlerimize örnek emek harcamalar yapsa."HDP'nin kapatılması konusunun artık siyasetçilerin tartışacağı bir konu olmaktan çıktığını belirten Sarıgül, "Konu, Yüce Mahkeme'nin önündedir. İnanıyorum ki mahkeme en doğru, en adil kararı verecektir. Yüce Mahkememiz, bu evrensel hukuk dengesini bularak en doğru sonucu verecektir." dedi.İşin bir de siyasi boyutunun olduğunu ileri devam eden Sarıgül, "Çözüm bulamadığınız her konuda kurumların kapatılmasını dilek etmek doğru bir yaklaşım değildir. İktidarın rolü çözüm getirmektir, hukuk içinde demokratik kurallar içerisinde problemi çözmektir." görüşünü paylaştı.Sarıgül, Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerindeki yurttaşların beklentilerine de dikkati çekerek, "O bölgedeki insanları kucaklayarak, anlayarak, büyük yatırımları o yerlere kaydırarak, işsizliği çözerek, terörü en alta çekebiliriz." diye konuştu.

"TDP DİPTEN GELEN BİR DALGADIR"

Konuşmasının ardından bir gazetecinin "CHP'den istifalar olmaya başladı, partinize istifa edenlerden gelen oldu mu?" sorusu üzerine Sarıgül, şunları kaydetti:"Partimiz fazlaca süratli bir şekilde teşkilatlanmaya devam ediyor. Bizim örgütlerimiz yok, bizim teşkilatlarımız var. Her siyasal partiden bize yoğun bir şekilde katılım olduğunu görüyorum. Sosyal demokrat seçmen içinde meydana getirilen bir araştırmada, bizim oyumuz 3,1-3,7 içinde göstermiş ve yüzde 17 vatandaş da 'TDP'ye oy veririm' tercihinde bulunmuş. Türkiye Değişim Partisi, Büyük Kurultayı'nı yaptıktan sonrasında çığ şeklinde büyüyecektir. TDP, dipten gelen bir dalgadır.""CHP'den istifaların temel öne sürülen sebebi olarak belli bir çizgiden kayma ve HDP ile yakınlaşma olarak gösteriliyor, nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna ise Sarıgül, "Biz, Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün askeri olmaktan gurur duyuyoruz. Bazı siyasi partiler, Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri olmaktan imtina ediyorlar. Türkiye Değişim Partisi'nde görev alan tüm arkadaşlarımız, Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri olmaktan da şeref duyuyor." cevabını verdi.