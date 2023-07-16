Mustafa Sarıgül'den sosyal medyayı sallayan zam tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre akaryakıttan alınan ÖTV tutarı artırıldı. Benzinin litre fiyatı 34 lirayı aşarken, motorin fiyatı 32 lira 32 kuruşa çıktı. CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, akaryakıt zammına çektiği videoyla tepki gösterdi.

Akaryakıt üzerinden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarında yapılan düzenlemeler, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karara göre; kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı 2,52 liradan 7,52 liraya, motorinin litre fiyatı üzerinden alınan vergi tutarı ise 2,05 liradan 7,05 liraya yükseldi. Otogaz da ise 5,77 lira ÖTV alınacak.

Ayrıca benzol, tuluol, ksiol, solvent nafta gibi ürünler ile madeni yağlama ürünlerinin ÖTV tutarlarında da artışa gidildi.

BENZİN VE MOTORİNE ZAM

ÖTV kararının ardından benzin ve motorin grubunda pazar gününden itibaren geçerli olacak şekilde 6 lira fiyat artışı meydana geldi.

İstanbul'da benzinin litresi 28.05 liradan 34.05 liraya, motorinin litresi ise 26.32 liradan 32.32 liraya yükseldi.

OTOGAZ FİYATINDA ÖTV ZAMMI

Pazar gününden geçerli olacak şekilde otogaz grubunda da 2,80 TL ÖTV artışı yapıldı.

SARIGÜL'DEN 'ZAM' TEPKİSİ

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül de akaryakıt zammını çektiği bir videoyla eleştirdi.

Bir benzin istasyonuna giden Sarıgül, "Evet görüyorsunuz akmakta bile zorlanıyor neden biliyor musunuz 1 bardak benzin olmuş 10 lira. Bu 10 lirayla teker nasıl dönecek?" diye sordu.