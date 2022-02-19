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Mustafa Sarıgül'den Tarkan yorumu

Türkiye Değişim Partisi lideri Mustafa Sarıgül’ün Tarkan’ın yeni şarkısı “Geççek” ile ilgili yorumu gündem oldu.

Sosyal medyadan paylaştığı yorumunda Mustafa Sarıgül, “Tarkan ‘Geççek’ de der, ‘kalacak’ da der. Tarkan her şeyi söyler. Ama siyasiler siz gündemi değiştirmeye çalışmayın. Milletin karnı aç onu konuşalım. Çiftçimizin mazotu yok onları konuşalım. Emeklimiz geçinemiyor onu konuşalım. Doğalgaz faturalarını elektrik faturalarını binlerce insan ödeyemiyor onu konuşalım” ifadelerini kullandı.

Etiketler mustafa sarıgül tarkan geççek tdp
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