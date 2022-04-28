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Mustafa Sarıgül'ün kamera arkası görüntüleri paylaşıldı

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün yayınladığı videoların kamerası arkası görüntüleri ortaya çıktı.

Tiktok videoları gündeme gelen Türkiye Değişim Partisi lideri Mustafa Sarıgül'ün videolarının kamera arkası görüntüleri paylaşıldı. 

Videoda, parti yöneticisine kayıtları soran Sarıgül, yöneticinin gülmesi üzerine "bir daha çekelim" dediği görülüyor.

 

Etiketler tdp Türkiye değişim partisi mustafa sarıgül video kamera arkası
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